Ilary Blasi, è già presente un nuovo amore nella sua vita?

Paparazzata dal settimanale Diva e Donna, Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti è apparsa in compagnia di un nuovo uomo. Scopriamo di chi si tratta.

Dall'annuncio della sua separazione dal marito Francesco Totti, non sembra esserci pace per Ilary Blasi. Le ultime news li vedono entrambi in guerra l'uno contro l'altra per ultimare le pratiche del divorzio e, almeno nel caso del calciatore giallorosso, c'è la relazione con Noemi Bocchi che prosegue a gonfie vele. Ma forse non è solo Totti che finalmente si sta rifacendo una vita.

Ilary Blasi e le foto con il misterioso cavaliere

Mentre l'ex marito e Noemi Bocchi cercano casa insieme, la showgirl e conduttrice non sembrava ancora propensa ad accettare nessuno nella sua vita, preferendo godersi la nuova condizione di donna single e concentrandosi sul lavoro. Dopo un iniziale tentennamento nel condurre L'Isola dei Famosi, una decisione che aveva gettato il panico tra i vertici Mediaset, Ilary Blasi aveva cambiato idea grazie al supporto dell'amica e collega Silvia Toffanin.

In questi mesi aveva dovuto sopportare i giornali cartacei e online pubblicare continuamente foto della nuova fiamma dell'ex marito, Noemi Bocchi, ma sembra che ora sia arrivata la sua rivincita.

Paparazzata dal settimanale Diva e Donna, Ilary Blasi è stata vista a cena in un ristorante del centro di Roma con un uomo misterioso. Sempre secondo Diva e Donna il cavaliere misterioso avrebbe un nome: Edmondo e sarebbe il proprietario di un'agenzia immobiliare che opera tra Roma e Milano. Sul numero uscito oggi in edicola è possibile trovare le foto che mostrano alcuni momenti della cena.

I due non erano a cena da soli, ma con altre quattro persone e sono usciti separatamente dal locale, forse, proprio per evitare di attirare troppo gli sguardi.

Che sia arrivato un nuovo amore anche per Ilary Blasi? Solo il tempo ce lo potrà confermare.