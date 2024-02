Ilary Blasi e Alessio La Padula: era tutto vero? Cosa ha scritto la presentatrice nel suo Libro

Gossip TV

Ilary Blasi parla dei flirt che le sono stati affibbiati, compreso quello con il ballerino Alessio La Padula, nel suo libro. Ecco cosa ha rivelato.

Quando ancora tutti erano alla ricerca del volto del presunto amante di Ilary Blasi, colui che in realtà secondo la versione dei fatti della presentatrice sarebbe stato un mero compagno di caffè, venne fuori insistentemente il nome del ballerino Alessio La Padula. Nel suo libro, Ilary svela finalmente tutta la verità.

Ilary Blasi rompe il silenzio sul presunto flirt con Alessio La Padula

La fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha portato con sé una marea di gossip, in particolare sul conto della presentatrice romana che per più di un anno non ha voluto far parola dell’accaduto. Tra i tanti gossip emersi, uno in particolare ha fatto scalpore: mentre si indagava sull’identità del presunto amante della presentatrice, infatti, venne fuori il nome di Alessio La Padula.

Lui, ex ballerino di Amici, lavorò con Blasi nel corpo di ballo di Star in the Star, e fu Fabrizio Corona uno dei primi ad assicurare che tra loro vi sarebbe stata una liaison. Nel libro “Che Stupida”, di cui sono trapelati i primi estratti shock, Ilary ha finalmente risposto all’arcano. “Può darsi che avessi messo like a qualche suo post, come farebbe una simpatica collega di lavoro”.

Insomma, con Alessio nulla di fatto ma del resto Ilary ha negato anche fermamente che con Cristiano Iovino vi sarebbe stato nulla più che un semplice caffè, preso in fretta prima di tornare a Roma dalla sua famiglia. Iovino, tuttavia, è di altra idea e ha rilasciato un'intervista inedita confermando di aver avuto un rapporto intimo con la presentatrice, nonostante lei continui a dire il contrario.