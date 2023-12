Ilary Blasi: dopo l'intervista a Verissimo arriva l'attacco di Mario Balotelli e la difesa di Michelle Hunziker

Gossip TV

Il noto calciatore e la conduttrice hanno commentato l'intervista di Ilary Blasi nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo

Mario Balotelli e Michelle Hunziker hanno commentato l'ultima intervista di Ilary Blasi a Verissimo. La conduttrice, ex moglie di Francesco Totti nel salotto di Silvia Toffanin, è tornata a parlare della sua chiacchieratissima separazione con l'ex capitano giallorosso commentando anche alcuni stralci di Unica, il docu-film che sta spopolando su Netflix.

Ilary Blasi attaccata da Mario Balotelli e difesa da Michelle Hunziker

"Come sempre toni eleganti e parole incisive per mettere un po' di ordine nel caos mentale di molti che giudicano senza cognizione di causa. Ti voglio bene", queste le dolci parole della Hunziker che ha mostrato molta solidarietà all'amica e collega Ilary. Ben diverso il tono di Balotelli. Il calciatore dell'Adana Demirspor, è arrivato a gamba tesa sulla questione come se fosse inspiegabilmente coinvolto: "Hai rotto il ***!! ha scritto l'attaccante su Instagram.

Queste alcune dichiarazioni di Ilary a Verissimo:

Ho difeso mio marito e la famiglia ma non perché sapevo e volevo comunque mantenere in piedi la famiglia. Ci credevo veramente. Appena ho saputo la verità ho preso un’altra direzione. Mi è sembrato che mi screditassero dandomi dell’ex letterina e lui il campione, elevandolo. Sono stata definita anche una poco di buono e una ladra. Leggevo, ma cercavo di dargli il giusto peso concentrandomi sulla mia vita e sui miei figli. I miei genitori non se l’aspettavano questa situazione e questo atteggiamento. Vivevano insieme a me questo momenti, dispiaciuti perché gli volevano bene e gliene vogliono ancora.Mi sono sentita un po’ tradita dalla mia città, ma di fatto nessuno ti verrebbe a dire una cosa del genere, al massimo una sorella. Non li voglio giustificare i romani, ma li ho capiti. La gente ora forse ha anche un altro punto di vista e ognuno trae le proprie conclusioni. In realtà io ho voluto fare chiarezza fino a un certo punto perché non devo convincere nessuno."