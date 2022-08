Ilary Blasi di nuovo in viaggio, con lei la figlia Isabel mentre Francesco Totti…

Gossip TV

Ilary Blasi non ha intenzione di fermarsi e parte per una nuova vacanza con la figlia Isabel, mentre Totti rimane a Sabaudia.

Nuovo viaggio per Ilary Blasi che, da quando ha annunciato la separazione ufficiale da Francesco Totti, ha deciso di rimanere in movimento durante queste vacanze estive. Mentre la presentatrice parte con la figlia minore Isabel, l’ex marito rimane in pianta stabile a Sabaudia.

Ilary Blasi parte e porta con sé la figlia minore Isabel

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati, annunciando la separazione dopo un ventennio di relazione. Ilary ha deciso di fuggire dai riflettori, che la seguono costantemente curiosi di scoprire quando parlerà con i giornali o la televisione per spiegare cosa è successo realmente con Totti, continuando a viaggiare.

La presentatrice de L’Isola dei Famosi ha documentato il suo safari in Africa con i figli, per poi rilassarsi qualche giorno a Sabaudia prima di cedere il posto a Totti nella casa al mare di famiglia. Mentre la figlia Chanel ha rotto il silenzio sulla delicata situazione, Blasi ha trascorso diversi giorni in montagna sulle Dolomiti, per poi visitare il paese della famiglia, Frontone dove ha riabbracciato la cara e adorata nonna. Totti sembra non voler lasciare la località marittima, si mormora anche a causa della vicinanza di Noemi Bocchi, la nuova presunta fiamma, con la quale riesce a vedersi in segreto senza destare sospetti.

Ilary, invece, ha deciso di avventurarsi in un nuovo viaggio con la figlia minore Isabel, decisamente l’unica che a Sabaudia ancora non ha autonomia vista l’età, né tantomeno un gruppo di amici con i quali trascorrere qualche serata di divertimento. Ma dove sono andate mamma e figlia? Al momento Ilary ha preferito tenere per sé la meta, anche se si mormora che sarà un posto di mare incantevole.