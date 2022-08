Ilary Blasi e Francesco Totti, colpo di scena: la figlia Chanel rompe il silenzio sui social

Gossip TV

Il messaggio lanciato da Chanel Totti è chiaro, ecco cosa pensa della separazione tra i suoi genitori.

Continuano a susseguirsi i gossip sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, a breve sancita dagli accordi per la separazione ufficiale. Nelle ultime ore, Chanel Totti ha condiviso un video su Tik Tok che sembra un chiaro messaggio su questa situazione, senza dubbio molto difficile per lei e i fratelli.

Chanel Totti, ecco cosa pensa della separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti si separano. Fa ancora strano pensarlo, soprattutto perché la coppia ha affrontato vent’anni di vita insieme, diventando il simbolo dell’amore per tantissimi fan, con la lunga relazione e il matrimonio dal quale sono nati Cristian, Chanel e Isabel. Mentre sembra che Totti abbia voluto un bodyguard per Noemi Bocchi, la nuova fiamma che si ostina a tenere nascosta in attesa si mormora della separazione ufficiale dalla moglie Ilary, Chanel Totti ha continuato ad essere molto attiva sui social, soprattutto su Tik Tok che è senza dubbio la piattaforma preferita dai giovani. La sedicenne ha pubblicato un video piuttosto eloquente, che sembra essere tutto rivolto alla separazione tra i suoi genitori, senza dubbio un dolore per lei e per tutti i suoi fratelli.

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone”.

Chanel ha voluto lanciare una frecciatina ai continui gossip sulla sua famiglia e questo è senza dubbio da rispettare, soprattutto per la combattività della giovanissima che in questo momento si trova a Sabaudia con il padre Francesco. Inizialmente, si mormorava che Chanel fosse piuttosto adirata con il padre e che il rapporto fosse ai ferri corti, in realtà la giovane è molto affezionata ad entrambi i genitori e loro sembrano essere bravi a non far pesare sui figli la decisione di lasciarsi per sempre.