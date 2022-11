Ilaria D'Amico, flop continuo a Che c'è di nuovo. Il programma è a rischio chiusura?

Gossip TV

Già la settimana scorsa lo share aveva segnato un risultato negativo per il programma di Ilaria D'Amico Che c'è di nuovo e sembra che il flop stia continuando. La Rai è vicina a prendere una decisione drastica? Ecco cosa è successo.

Non sembra volersi risollevare il talk condotto da Ilaria D'Amico nella prima serata di Rai 2. A quanto pare, un risultato negativo dietro l'altro, in qualità di ascolti televisivi, stanno portando la Rai a considerare un cambiamento di rotta. Che il programma sia a rischio chiusura?

Che c'è di nuovo? di Ilaria D'Amico non sembra decollare

Nelle tre serate del giovedì in cui è andato in onda, il talk Che c'è di nuovo? ha collezionato uno share piuttosto preoccupante ed è calato da un 2.2% fino a uno stentato 1.7% con soli 262.000 spettatori.

Risultati alquanto deludenti e che sono rimbalzati anche sul programma che segue il talk, Belve condotto da Francesca Fagnani e che, infatti, si è visto cancellare la messa in onda del giovedì, riducendosi a solo due serate alla settimana.

La Rai non sembra però propensa a cancellare definitivamente il programma di Ilaria D'Amico, stando a quanto riportano TvBlog e Il Corriere della Sera, ma quanto meno a variare la messa in onda e spostarlo dal prime time alla seconda serata. Una sorte simile toccata già ad altri programmi, sempre a causa di risultati deludenti in termini di share.

Il programma prevede 26 episodi, ma sembra ormai certo che non tutti saranno trasmessi in prima serata. Intanto il prossimo giovedi 17 novembre Che c'è di nuovo? non andrà in onda, per lasciare spazio alle Atp finals di tennis.

Bisogna anche tener conto che il talk show, nella serata del giovedì, rivaleggia con programmi del calibro di Piazza Pulita e Dritto e Rovescio, entrambi con una fetta di pubblico già più consolidata e che, quindi, sono difficili da battere.