Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: festeggiamenti per la coppia. Annuncio in arrivo?

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno pubblicato degli scatti sui social dove si vede chiaramente che sono in corso dei piccoli festeggiamenti. Per quale occasione. Scopriamolo insieme.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: festeggiamenti in corso!

La coppia sarebbe dovuta convolare a nozze questa estate, dopo la romantica proposta di matrimonio lo scorso novembre. Tuttavia, in primavera diverse voci di rimandi delle nozze si erano diffuse a macchia d'olio, facendo presagire il peggio per i fan della coppia. In realtà, i rumors erano veri solo in parte: la coppia ha annunciato di voler rimandare le nozze a data da destinarsi ma non perché avesse deciso di lasciarsi, ma perché una zia a cui Cecilia Rodriguez è molto affezionata non poteva essere presente per motivi di lavoro.

Nei giorni scorsi, la coppia ha condiviso sui social degli scatti che hanno fatto immediatamente pensare che ci fossero news in arrivo: tra le foto pubblicate infatti una ha attirato l'attenzione dei fan, quella di un paio di scarpine e un cappellino per neonati, nei toni dell'azzurro. La foto ha fatto esplodere i fan di gioia: che sia in arrivo un babry Moser- Rodriguez?

Al momento i due non hanno rivelato nulla e le foto pubblicate oggi, venerdì 14 luglio, hanno un significato ben specifico: Ignazio Moser compie 31 anni e Cecilia Rodriguez ha deciso di festeggiarlo, regalandogli una dolce torta di compleanno con tanto di candeline. A corredo della foto la sorella di Belen ha scritto:

"Che la vita ti sorrida sempre mio amore. Felice Compleanno!"