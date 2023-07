Cecilia Rodriguez è in dolce attesa? Le foto sui social scatenano dubbi e curiosità nei fan!

Gossip TV

Cecilia Rodriguez potrebbe essere in dolce attesa? Vediamo insieme gli scatti che hanno scatenato la curiosità dei fan.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero dovuti convolare a nozze lo scorso mese, dopo la romantica proposta di matrimonio dello scorso autunno. Tuttavia, a causa dell'assenza di una cara zia della showgirl il matrimonio è stato rimandato a data da destinarsi. Ma, un recente rumor potrebbe spingere la coppia a fissare la data e anticipare il tanto atteso matrimonio?

Cecilia Rodriguez è in dolce attesa? Le foto scatenano domande nei fan!

Cecilia Rodriguez ha, infatti, pubblicato diversi scatti sui social che hanno incuriosito i fan: la showgirl argentina e il compagno Ignazio Moser convoleranno presto a nozze, anche se non è ancora stata annunciata la data ufficiale delle nozze. Cecilia Rodriguez ha fornito alcuni aggiornamenti e ha rivelato che, non appena lei e Moser fisseranno la data delle nozze, la comunicherà ai suoi fan.

Nel frattempo, la showgirl ha pubblicato diversi scatti insieme al compagno e ai loro cagnolini: nulla di strano, dato che spesso Cecilia Rodriguez condivide momenti della sua vita privata. Tuttavia, tra le foto postate su Instagram, scorrendo la galleria del post, si può notare un dettaglio insolito, qualcosa che ha fatto scattare l'allarme nella testa dei fan e li ha portati a domandarsi se, forse, più che dell'annuncio di un matrimonio, la coppia, molto presto, non dovrà fare un altro tipo di annuncio.

Se scorrete le foto, che potete trovare qui sotto, noterete un'immagine che sembra quasi stonare con le altre: in uno degli scatti, infatti, si possono notare delle scarpette e un cappellino da neonato, nei toni dell'azzurro. Che Cecilia Rodriguez sia in dolce attesa? Non c'è stato alcun annuncio ufficiale da parte della coppia, perciò, questo potrebbe essere soltanto un rumors, sebbene una foto così non sembri lasciare molti dubbi. Non ci resta che attendere per scoprire se davvero Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser diventeranno presto genitori.