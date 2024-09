I Maneskin si sciolgono? Damiano David annuncia il primo progetto da Solista e scoppia il caos

Gossip TV

Damiano David, leader della band rock romana dei Maneskin, annuncia il suo primo progetto da solista. Cosa ne sarà del futuro come band? I fan sono preoccupati e scoppia il caos sui social.

I Maneskin si sciolgono? Questa la notizia che sta sconvolgendo il popolo del web negli ultimi giorni. Dopo la bassista Victoria De Angelis anche Damiano David annuncia il suo primo progetto come solista e i fan della band rock romana tremano alla prospettiva di vedere i membri della band che ha conquistato il mondo prendere strade diverse. Il cantante è pronto a regalare “Everywhere" ai suo sostenitori e l’annuncio mette in luce una nuova e chic versione di Damiano, che non passa inosservata.

I Maneskin in crisi? I fan si disperano

Continuano i rumors sulla possibile crisi tra i membri della band rock dei Maneskin. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision i giovani talenti romani sono stati investiti da un successo senza precedenti che li ha portati a girare il mondo con la loro musica, diventando un gruppo affermato tanto da strappare la vittoria ai VMA’s a band molto più conosciute di loro che hanno fatto la storia della musica. Grazie alla loro musica unica e alla voce inconfondibile di Damiano David, i Maneskin hanno trovato fan in tutto il globo con concerti in Giappone, Brasile, Messico, Europa e America. Negli ultimi mesi, tuttavia, i membri della band hanno iniziato ad allontanarsi.

Victoria De Angelis ha debuttato come deejay e poi ha rilasciato un album da solista, e ora anche Damiano ha deciso di aggiornare i suoi fan sul primo progetto da solo intitolato “Everywhere”. La notizia, diffusa dal diretto interessato su Instagram pochi giorni fa, ha creato un caos inaspettato: sebbene molti siano curiosi, infatti, la maggior parte dei fan teme che il gesto di David sia la conferma ufficiale che la band sta per sciogliersi per sempre. Ad attirare la curiosità, tuttavia, anche il nuovo look del cantante con la voce più sexy in circolazione.

Damiano David debutta come solista

Damiano David ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram, il debutto come solista e ha scatenato il caos tra i fan dei Maneskin, che si sono riversati nei commenti al post in cerca di verità sul futuro della band. Nonostante questo progetto sembra non ci sia nulla da temere, i Maneskin sono solidi e hanno ancora intenzione di fare musica tutti insieme, ma come è giusto che sia vogliono anche sperimentare la propria individualità artistica. Per annunciare il progetto di “Everywhere”, Damiano ha scelto di presentarsi in un piccolo trailer nel quale si mostra con un look tutto nuovo.

Da quando fa coppia con Dove Cameron, Damiano ha cambiato decisamente il suo stile e si è avvicinato ad un look vintage corroborato anche dalla scelta di portare i baffi e i capelli corti tirati indietro con abbondante gel. Eletto uomo più bello d’Italia, David ha carisma da vendere ed è super sensuale anche con un abito classico di sartoria, cravatta e camicia bianca, lasciando per i concerti con il resto della band i look in pelle e borchie che da sempre lo hanno contraddistinto. L’evoluzione stilistica di Damiano seguirà quella canora? Secondo i fan la nuova canzone del romano potrebbe essere una ballata dolce, delicata, con sound anni Settanta dedicata proprio alla sua bella fidanzata americana.