Damiano David dei Maneskin eletto Uomo più Bello d'Italia!

Gossip TV

È Damiano David, leader della rock band dei Maneskin, a trionfare come uomo più bello d'Italia. Ecco la top ten completa con tutti i nomi.

È Damiano David, il carismatico e talentoso leader della rock band dei Maneskin, l’uomo più bello d’Italia. Secondo la classifica stilata dalla rivista Novella 2000, al secondo posto Stefano De Martino seguito a ruota dal cantante Marco Mengoni. Ecco tutti i dettagli.

Damiano David e i Maneskin tornano a cantare insieme

Il successo dei Maneskin è esploso dopo la loro vittoria al Festival di Sanremo e agli Eurovision e la rock band romana non si è più fermata, diventando famosa in tutto il mondo. Amatissima in America, dove anche tra i Vip vanta fan di primo piano (ricordiamo Angelina Jolie al loro concerto a Circo Massimo). Negli ultimi mesi, tuttavia, i membri della band sono apparsi distanti e hanno intrapreso progetti personali come quello di deejay di Victoria De Angelis o lo spot Maserati che vede protagonista Damiano David. Proprio lui, poi, è finito al centro delle indiscrezioni per la sua relazione con Dove Cameron con la quale si è presentato vestito di tutto punto sul red carpet dei Met Gala 2024. Mentre la coppia colleziona fan, c’è chi non dimentica e lancia frecciatine social velenose contro Damiano, che recentemente è stato anche eletto l’uomo più bello d’Italia. I fan dei Maneskin tirano un sospiro di sollievo dato che la band torna sul palco in Messico e nel frattempo vi sveliamo i dettagli sulla classifica.

Damiano David è l’uomo più bello d’Italia

Novella 2000 ha chiesto a cinquecento donne di eleggere l’uomo più bello d’Italia e loro hanno scelto in prima posizione Damiano David, carismatico e sensuale leader dei Maneskin. Con il suo sguardo, la padronanza del palco, tatuaggi in vista e l'aria da bad boy, Damiano ha stregato il mondo intero diventando in breve tempo un sex symbol. Secondo posto per Stefano De Martino, presentatore di Rai 2 noto per la sua turbolenta vita amorosa soprattutto dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, mentre il terzo posto va al cantante e vincitore del Festival di Sanremo, Marco Mengoni. Can Yaman, invece, scenda al quarto podio seguito dal collega Luca Argentero, poi Raoul Bova che da sempre figura tra i più belli del Paese con i suoi occhi magnetici. Infine troviamo il sensualissimo Michele Morrone, Pierfrancesco Favino e il ballerino Giuseppe Giofrè.