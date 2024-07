Heather Parisi e Jacqueline Luna Di Giacomo ancora ai ferri corti: "Non l'ha chiamata e non vuole saperne del nipote!"

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, tra Heather Parisi e Jacqueline Luna Di Giacomo i rapporti continuerebbero a essere molto tesi, tanto che la showgirl non avrebbe ancora chiamato la figlia per congratularsi per la notizia che diventerà presto mamma.

Con un emozionante annuncio durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, Ultimo - nome d'arte di Niccolò Moriconi - e Jaqueline Luna Di Giacomo hanno svelato, qualche settimana fa, che presto diventeranno genitori. La gioia dei fan del cantante è stata incontenibile, ma sul web ha fatto molto discutere l'assenza di commenti di Heather Parisi, madre di Jaqueline e futura nonna del bebé. Di recente, una nuova indiscrezione avrebbe confermato che tra l'ex shogirl e la figlia i rapporti sarebbero ancora tesi e che la donna non sarebbe intenzionata neppure a conoscere il futuro nipote.

Heather Parisi ancora assente nella vita della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo

Stando alle indiscrezioni riportate da Alessandro Rosica, come riporta anche Fanpage.it, sembra che Heather Parisi non avrebbe ancora chiamato la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo dopo aver saputo che diventerà presto mamma, essendo in dolce attesa del primo figlio con il fidanzato, il cantante romano Ultimo. Il giornalista ha anche riportato che la showgirl non sembrerebbe intenzionata ad aver alcun rapporto con la figlia, né con il futuro nipote, che dovrebbe nascere nei prossimi mesi.

Il giornalista ha infatti scritto sui social che:

"Nonostante la gravidanza di Jacqueline rappresenti un momento critico della sua vita, Heather non avrebbe mostrato interesse nel riparare il loro rapporto"

Da tempo, i rapporti tra l'ex showgirl e la figlia si sono incrinati, a causa di litigi e incomprensioni. Durante un'intervista a Barbara D'Urso nel 2019, Heather Parisi dichiarò di aver subito dei maltrattamenti da parte dei suoi ex compagni, provocando la reazione di Jacqueline Luna Di Giacomo. La figlia, infatti, intervenne sui social con un semplice messaggio:

"Perché non chiedete a Heather dove stanno le altre due figlie?"

La situazione è poi peggiorata quando a Belve, l'ex showgirl negò di avere un rapporto conflittuale con la figlia, ma poi denigrò anche il legame di quest'ultima con il cantante Ultimo, fingendo di non sapere chi fosse.

Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo presto genitori, le reazioni felici delle loro famiglie

La coppia è stata travolta dall'entusiasmo dei fan, ma sul web si mormora invece di come questo stesso entusiasmo non sia stato manifestato da Heather Parisi, madre della ragazza e nonna del nascituro. Heather Parisi ha avuto Jaqueline dalla relazione con Giovanni Di Giacomo e con lei e l'altra figlia, Rebecca Jewl Manetti - nata dal matrimonio con Giorgio Manetti - la showgirl non ha un bel rapporto.

Al contrario, le due sorelle sono piuttosto unite, tanto che anche sui rispettivi profili social non mancano scatti che le ritraggono insieme. Inoltre, la stessa Rebecca ha condiviso con i fan la notizia che sarà zia, scrivendo "Ho il cuore che mi scoppia".

Anche Giovanni Di Giacomo, padre della futura mamma, era presente al concerto di Ultimo e ha stretto la figlia in un tenero abbraccio: il video del momento padre-figlia ha fatto il giro del web, ricondiviso da Jacqueline Luna Di Giacomo, che si è rivolta al padre chiamandolo Nonno Nanni.