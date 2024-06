Grande Fratello, volto noto dello spettacolo spiazza su Tommaso Zorzi e lancia una velata frecciata ad Alfonso Signorini

Gossip TV

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, ha risposto a Le Domande di Google e non ha perso occasione di lanciare una stoccata al conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini.

Alfonso Signorini è già al lavoro per la formazione del cast della prossima edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo autunno su Canale 5. Nell'attesa, il giornalista e conduttore del reality show è finito nel mirino di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Le frecciate di Aurora Ramazzotti

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, che tornerà in onda in autunno su Canale 5. Nell'attesa, il conduttore Alfonso Signorini, che ha svelato di essersi già messo al lavoro per la formazione del cast, ha ricevuto una frecciata da parte di un volto noto e amato del mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha risposto a Le Domande di Google per Fanpage e ha colto l'occasione per levarsi qualche sassolino dalle scarpe. Parlando della sua gravidanza, finita sui giornali ancora prima che fosse lei stessa a dare l'annuncio ufficiale, Aurora ha ammesso di esserci rimasta molto male per l'invadenza di chi ha dato la notizia quando lei ancora non l’aveva detto a nessuno. Una chiara frecciatina a Signorini, che aveva anticipato tutto sul settimanale Chi:

Immaginatevi: rimanere incinta che non sei già così pronta, poi non sai neanche se il bambino è sano. Ero terrorizzata. Le persone se ne sono accorte, anche perché gli atteggiamenti di una donna incinta si vedono: ero isterica, più del solito. Si capiva, ma non saprò mai chi ha fatto uscire la notizia. Ero di otto settimane. Per la prossima volta ho capito che non devo dirlo a nessuno. Casomai stavolta, se posso, posso aspettare 3 mesi prima di dirlo? Mi ricordo che ero su Zoom a fare un colloquio. Sul computer hanno iniziato a uscirmi le notizie tipo film, a raffica. Ero di 8 settimane, ancora nel secondo mese. Ero molto arrabbiata che fosse uscita la notizia.

Leggi anche Rosy Chin si sbilancia e svela la sua posizione su Chiara Ferragni e Fedez

Arriverà una replica da parte del conduttore del Gf? La Ramazzotti è stata interrogata anche sul presunto allontanamento da Tommaso Zorzi, influencer e vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane ha, infatti, chiesto ironicamente l’aiuto del pubblico e poi ha cambiato argomento senza rilasciare alcuna dichiarazione sul ragazzo. Cosa sarà successo tra i due? Dopo il gesto di Aurora, Tommaso deciderà di intervenire sui social e raccontare la sua versione dei fatti?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.