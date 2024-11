Grande Fratello, volano stracci tra Shaila Gatta e Helena Prestes: lo scontro furioso in Casa

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello si accende lo scontro tra Helena Prestes e Shaila Gatta. Le due gieffine non se le mandano a dire e l'ex Velina di Striscia esagera, provocando la dura reazione di Luca Calvani.

Nella casa del Grande Fratello i festeggiamenti del giorno del Ringraziamento non sono andati di certo come previsti. Complice qualche bicchiere di vino di troppo e una lettera che Helena Prestes ha scritto a Lorenzo Spolverato sperando di poter fare pace, Shaila Gatta si è sentita nuovamente attaccata dalla modella brasiliana e ha dato di matto. Volano stracci tra le due gieffine, mentre Luca Calvani si dissocia e lascia la sala da pranzo e Pamela Petrarolo scoppia in lacrime. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello, Helena Prestes accende la miccia

È ormai chiaro che le due regine della casa del Grande Fratello sono Helena Prestes e Shaila Gatta, divise dall’interesse reciproco per Lorenzo Spolverato, ma anche da alcuni segreti che mano mano vengono a galla, segreti che hanno scioccato non poco Luca Calvani. Se è vero che Helena è una grande provocatrice, sempre attenta a fare la mossa giusta al momento giusto, dotata di un’innata capacità di farsi perdonare poco dopo da tutti i concorrenti grazie alla sua faccia tosta, è altresì vero che Shaila non riesce proprio a non farsi provocare dalla collega e spesso e volentieri esagera con le parole, rivelandosi velenosa nei confronti della modella.

L’ex Velina di Striscia la Notizia, poche ore fa, è stata provocata da Helena proprio durante la cena per festeggiare il Ringraziamento, quando la brasiliana ha preso parola per ringraziare con il cuore Pamela Petrarolo facendola commuovere, per poi rivolgersi alla ballerina e farle sapere perché per lei non ci fosse alcun tipo di ringraziamento. E così è esplosa una bomba enorme all’interno della casa del Grande Fratello, dal momento che Shaila non ha digerito le parole di Helena ma ancora di più che poche ore prima la modella avesse scritto una nuova lettera a Lorenzo Spolverato, suscitando la sua forte gelosia.

“Shaila non ti ringrazio perché non capisci che posso essere fuori luogo e non mi accetti così. Perché io sono la preferita? Perché sono uscita per come sono. Mai chi sei tu per dire che non sono sincera? Non me ne frega un cavolo della tua opinione”.

Inizia così il durissimo scontro tra le due gieffine, che ha poi preso una piega differente quando Gatta ha preso parola e non è riuscita a mantenere la calma davanti la faccia tosta di Helena, che ha cercato di non scomporsi davanti alle sue cattiverie. La situazione si è fatta talmente tesa che Calvani è corso fuori dalla sala da pranzo furioso, dopo aver redarguito l’ex Velina, mentre Pamela è scoppiata in lacrime dispiaciuta per lo scontro. Ecco cosa ha detto Shaila.

Grande Fratello, ecco il Video dello scontro di fuoco tra Helena e Shaila:

Shaila fuori controllo: Grande Fratello, Volano stracci tra Helena e Shaila.

Grande Fratello, Shaila Gatta fuori controllo!

Complice qualche bicchiere di vino di troppo durante i festeggiamenti del Ringraziamento, Shaila Gatta non è riuscita a controllare i suoi nervi ed è totalmente esplosa nei confronti di Helena Prestes, che l’ha abilmente provocata durante la cena con gli altri inquilini del Grande Fratello. Shaila, con Giglio al suo fianco - sembra ormai che il concorrente sia diventato la sua guardia del corpo personale durante l’assenza di Lorenzo Spolverato, recluso in tugurio - non ha mandato giù le parole della brasiliana e le si è rivoltata contro, con affermazioni pesanti e assolutamente ingiustificabili.

“Hai rotto le scatole Helena, devo parlare il brasiliano? Tu sei una gran scostumata, perché i video non mentono e non ti crede più nessuno. E sta attenta con chi parli, perché la maschera ti è caduta. Non c’è fragilità che tenga, a te piace stare in mezzo, ti piace dare fastidio […] Che ca**o ridi! Piccola giocatrice languida dal cul***to peloso. Ti rode il cu*lo! Lorenzo non ti è indifferente e controlli tutte le persone che sono intorno a lui. Ma che te ne f*tt a te? Ma che ti importa a te? Urlo perché tu mi hai rotto il ca**o. Falsa dal Brasile, Italia, Londra. Sei inutile”.

Gatta ha continuato ad insultare sempre più ferocemente Helena, facendo riferimento alla sua cultura brasiliana, e continuando a darle della falsa e manipolatrice, senza risparmiare parolacce. La situazione è precipitata, tanto che dopo lo scontro durante il quale ha cercato di mantenere la calma incassando un insulto dopo l’altro, Prestes è scoppiata in lacrime facendo commuovere anche Pamela. Se il Ringraziamento ha avuto questo effetto, non vediamo l'ora di scoprire cosa farà a queste due lo spirito del Natale!

