Grande Fratello, Vittorio Menozzi su Beatrice Luzzi: "Non è facile evitarla stando qui in Casa" [VIDEO]

Gossip TV

L'allontanamento di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi al GF continua a creare attrito tra i due...

Il duo del Grande Fratello formato da Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi non è più tale, in seguito agli eventi della serata di lunedì 5 febbraio, andati in onda su Canale5. Il modello e l'attrice, infatti, non sono più uniti come prima, perché Vittorio ha deciso di prendere una posizione diversa da quella di Beatrice, dopo un acceso confronto tra quest'ultima e Massimiliano Varrese. Da lì, tra loro è sceso il gelo.

GF, Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi sempre più distanti: "Non è facile evitare una persona" [VIDEO]

In seguito alla sua presa di posizione, Vittorio ha deciso di allontanarsi da Beatrice: il modello è scoppiato a piangere con altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini. Prima con Greta Rossetti e poi con Federico Massaro, Menozzi ha ammesso di non essere felice di non aver nominato Beatrice per il suo comportamento e di aver invece preferito nominare Rosy Chin.

Il gelo tra Vittorio e Beatrice non fa altro che aumentare e in Casa non sono mancati i gieffini che se ne sono resi conto. Tra loro, anche Stefano Miele, con cui Vittorio ha avuto un confronto:

"Tu sai meglio di me com'è - ha dichiarato Stefano - lei ti reputava, anzi ti reputa ancora la persona più importante di questa casa. Le cose non sono irrecuperabili, c'è tempo. Secondo me puoi fare un passo verso di lei, ma quando le cose sono troppo tese è meglio aspettare, ma hai tutta la maturità per farlo"

Vittorio, tuttavia, ha ribattuto che non intende riavvicinarsi all'attrice se questo significa dover rinnegare ciò che ha fatto lui, anche perché non sente di essersi comportato male con lei:

"È già successo, l'ultima volta ne abbiamo parlato ed è ripartito tutto com'era. Questa volta non mi sembra di aver fatto niente di abominevole, ma sono tre giorni che non mi dà neanche un input. Non mi sembra di aver fatto niente, ho fatto quello che mi ha insegnato. Solo che è contro di lei. Non voglio andare da lei facendole intendere che io penso di aver sbagliato ad aver fatto quello che ho fatto"

Scopri le ultime news su Grande Fratello