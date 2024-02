Grande Fratello, Vittorio Menozzi e il dietro front su Beatrice Luzzi: "Volevo nominarla, mi sento in colpa" [VIDEO]

Gossip TV

Beatrice Luzzi è stata abbandonata anche dal fedele Vittorio Menozzi al GF? Il gieffino prende le distanze e dichiara di essersi pentito di non averla nominata.

Ieri sera, su Canale5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, a sorpresa, Vittorio Menozzi ha voltato le spalle a Beatrice Luzzi, dissociandosi da alcune affermazioni fatte dall'attrice nel confronto con Massimiliano Varrese. Il dietro-front del modello non è passato inosservato e ha portato il gieffino a scoppiare in lacrime, per essersi pentito di non aver mandato in nomination Beatrice.

GF, Vittorio Menozzi fa dietro front su Beatrice Luzzi: "Mi sento in colpa, avrei dovuto nominarla"

Nella puntata di ieri sera al GF, Beatrice Luzzi si è trovata di nuovo al centro delle discussioni, prima con Perla Vatiero e poi con Massimiliano Varrese. Dopo alcune settimane di calma, l'astio dell'attore e guru per l'inquilina del reality condotto da Alfonso Signorini si è riacceso con maggior foga e li ha portati ad un acceso confronto nella mistery room. Tra le affermazioni e cattiverie che i due gieffini si sono scambiati, ce ne sono state alcune che Vittorio Menozzi non ha approvato, tanto da portarlo a considerare di nominare Beatrice Luzzi.

Tuttavia, per lealtà, Vittorio ha deciso infine di nominare Rosy Chin, una decisione di cui si è pentito nell'immediato, come ha poi dichiarato nel post puntata, dove è scoppiato a piangere in più di un'occasione. Prima si è isolato nella sauna con Greta Rossetti e lì ha dichiarato apertamente di essersi pentito di aver nominato la chef invece di Beatrice:

"Volevo nominarla, non è giusto. Mi sento in colpa"

Greta lo ha rassicurato, ricordandogli che in amicizia è giusto avere anche opinioni contrastanti e che Beatrice non deve avercela con lui per questo. Anche parlando in un secondo momento con Federico Massaro, Vittorio è scoppiato a piangere e l'altro gieffino l'ha consolato:

"Non hai fatto niente di male, anzi, sono fiero di te, perché hai deciso di parlare così. Sei il mio fratellino, sono fiero di te"

