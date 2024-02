Grande Fratello, Massimiliano Varrese tuona contro Beatrice Luzzi: "Non sto parlando di te, stai sempre in mezzo" [VIDEO]

Gossip TV

Questa sera al GF, ennesimo scontro tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: ecco cosa è successo!

Il primo segmento della nuova puntata del Grande Fratello è stato dedicato allo scontro tra le due regine della Casa di Cinecittà: Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. La produzione ha mandato in onda un video nel quale si vedevano le dinamiche tra i gruppi che sono a sostegno delle due gieffine, portando anche Massimiliano Varrese a intervenire e ad accendere una nuova lite con Beatrice Luzzi.

GF, Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi di nuovo ai ferri corti: "Stai sempre in mezzo"

Tutto è cominciato con Alfonso Signorini che chiedeva a Beatrice Luzzi alcune delucidazioni su ciò che ha detto riguardo ad alcuni inquilini come Letizia, Paolo e Marco Maddaloni. Ma anche a Vittorio Menozzi è stato chiesto di intervenire: il modello è stato definita la spia di Beatrice, inviata nel gruppo rivale per ascoltare ciò che dicono gli altri inquilini.

Il conduttore ha chiesto poi a Massimiliano Varrese di dare una sua opinione non solo su Vittorio, ma anche sulla relazione con Beatrice Luzzi:

"Sinceramente, vedendo le clip, mi dispiace che Vittorio dica che non si schiera, ma non è così, quando giudica Marco e vederlo etichettato come un comodino..."

Quando Beatrice è intervenuta per specificare che lei o Vittorio non hanno mai avuto nulla contro Marco, Massimiliano Varrese le si è rivolta in maniera molto dura:

"Ma perché parli in mezzo? Hai queste manie di protagonismo, sto parlando di Vittorio, chi ti ha nominata? Non ce la fai proprio a non metterti in mezzo?"

