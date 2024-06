Grande Fratello, Vittorio Menozzi confessa: "Avrei dovuto partecipare ad Amici e non al GF!"

Gossip TV

Vittorio Menozzi, ex concorrente del GF, si è lasciato andare a un'inaspettata confessione. Ecco cosa ha dichiarato!

Tra i concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello c'è stato Vittorio Menozzi: il modello si è fatto conoscere per la sua dolcezza e i modi garbati e, a distanza di mesi dalla fine del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato che non avrebbe mai dovuto prendere parte al GF, ma al noto talent di Amici di Maria De Filippi.

GF, Vittorio Menozzi svela: "Non avrei dovuto partecipare al reality, ma ad Amici"

Intervistato da RDS Next, l'ex concorrente del GF ha rivelato che dall'esperienza nella casa del GF ha compreso che il mondo dei reality non fa per lui e che in futuro non pensa di prendere parte a nessun altro programma simile, neppure all'Isola dei Famosi:

"Non lo sento mio ed è qualcosa che ho imparato con il Grande Fratello"

E, infatti, Vittorio Menozzi ha anche aggiunto che in passato aveva cercato di prendere parte ad Amici di Maria De Filippi, noto talent di Canale5 campione di ascolti delle reti Mediaset. Ma cosa è successo che ha portato il modello a partecipare poi al reality del GF invece che ad Amici?

GF, la confessione di Vittorio Menozzi sciocca i fan!

A quanto pare, Vittorio Menozzi aveva affrontato i provini per Amici, tanto che aveva inviato anche dei video in cui suonava e cantava. La redazione l'aveva anche invitato a raggiungere la Capitale per un provino dal vivo, ma qualcosa è cambiato all'ultimo. Il modello ha svelato che è stato contattato dalla redazione del GF e che gli autori gli hanno proposto di partecipare ai casting per entrare nella Casa

Di fronte a queste due proposte, Vittorio Menozzi ha ammesso di essere stato molto indeciso, ma che grazie all'intervento degli amici e dei conoscenti è riuscito a prendere una decisione e optare per fare sia i casting per il GF, sia quelli di Amici e lasciar decidere al destino. Il modello ha anche raccontato un divertente aneddoto che gli è capitato in occasione del provino.

ato che la persona che gestiva i casting del GF aveva lo stesso nome di quella dei casting di Amici, quando ha parlato con la prima, Vittorio Menozzi si è confuso e ha dichiarato:

"Sono onesto, non trasudavo interesse. Ma nella vita più non ti frega nulla e più questa cosa succede. Poi devi sapere che la ragazza gestisce i provini del GF aveva lo stesso nome di quella di Amici, quindi mi richiama e mi dice ‘com’è andata?’. Io rispondo ‘bene, mi hanno fatto cantare quattro canzoni’. E lei rimane spiazzata ‘ma cosa, come ti hanno fatto cantare?’. C’è stato uno strano fraintendimento”

