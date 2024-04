Grande Fratello, intervista esclusiva a Vittorio Menozzi: "Beatrice Luzzi è una persona insostituibile "

Gossip TV

Vittorio Menozzi, tra i protagonisti della recente edizione del Grande Fratello, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it

L'ingegnere e modello parmense, Vittorio Menozzi, è stato uno dei grandi protagonisti della recente edizione del Grande Fratello. Eliminato nel corso della trentacinquesima puntata, si è parlato tanto di lui sia dentro che fuori la Casa e quando ha lasciato il reality ha creato un grande vuoto ai suoi compagni d'avventura. Vittorio ha creato rapporti molto profondi e intensi, come quello con Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Greta Rossetti. Il 24 aprile scorso, il modello ha spento 24 candeline in compagnia di tanti ex gieffini.

Ciao Vittorio, come stai? Come stai trascorrendo queste settimane dopo la fine del reality?

"Purtroppo, ad oggi tra gli eventi relativi al mondo moda (fashion Week, design Week ecc.), impegni organizzativi vari e trattative aperte per definire la direzione lavorativa di questo anno, non ho ancora avuto la possibilità di rilassarmi. Penso sia una cosa positiva però, la pigrizia (a parte quella creativa) è il mio peggior nemico."

È vero che tu e Federico andrete a vivere insieme?

"Federico mi ha dato una grande mano nei giorni scorsi, mettendomi a disposizione casa sua per agevolarmi nel partecipare ad alcuni eventi e in attesa di terminare i preparativi per la casa di Milano. In futuro, quindi, saremo svincolati l’uno dall’altro dal punto di vista abitativo."

Chi hai risentito dei tuoi ex compagni d’avventura o chi avresti voglia di risentire o di rivedere?

"Ho avuto modo di parlare e confrontarmi con tutti, nessuno escluso. Incomincio dicendo che mi piace ragionare pensando alle persone ed ai loro caratteri piuttosto che focalizzarmi su singoli atteggiamenti o episodi che mi hanno offeso o deluso in passato. Lo dico perché gli episodi erano magari legati al contesto e alla convivenza che abbiamo vissuto, e magari io per primo posso aver fatto qualcosa che non è piaciuto. Con questa premessa posso dire che ci sono alcune persone che sento spesso e alle quali sono particolarmente legato, come Grecia, Federico, Valentina, Fiordaliso, Mirko, Beatrice, Sara, Angelica, Rosy, Perla, Letizia e Greta. Con altri i contatti sono meno frequenti ma abbiamo comunque un ottimo rapporto, mentre solo con pochi penso di non avere molto da condividere e anche se in futuro non ci frequenteremo auguro a loro tante soddisfazioni lavorative."

Cosa pensi della vittoria di Perla?

"Sono molto contento per Perla, è una ragazza giovane, determinata e con alle spalle un trascorso sicuramente non facile. Ammetto che prima di rispondere mi son chiesto quale sia il criterio con cui vota il pubblico – che comunque è sovrano -, visto che non si tratta di una gara/gioco in cui va avanti chi sa fare meglio qualcosa, e non ho saputo trovare una risposta. Penso, comunque, che vincere Grande Fratello non significhi per forza essere una persona migliore o peggiore di un’altra. Quindi preferisco soffermarmi sul descrivere lei come persona, sul bellissimo legame che avevamo iniziato a creare nell’ultimo periodo in casa e che sta continuando qua fuori e sul piacere che ho avuto nel conoscere la sua bella famiglia."

Si è parlato molto del tuo rapporto con Greta Rossetti, pensi sarebbe potuto nascere qualcosa tra voi se fossi rimasto nella Casa?

"Greta è stata importante per me nel momento in cui nella Casa ero particolarmente sotto parte della leggerezza e serenità di cui avevo bisogno.

Beatrice ti manca? È stata lei la persona più importante per te?

"Senz’altro è stata una figura importante nel mio percorso e penso di poter dire che valga anche il contrario. A volte è facile capire cosa avvicina le persone, nel nostro caso forse non è così probabilmente affinità caratteriali ma anche forti contrasti, tanta poesia e il sapersi prendere in giro. Un mix difficilmente ripetibile. Onestamente non mi interessa quanto il nostro rapporto sia stato criticato, avere qualcosa di cui la maggior parte delle persone non capisce neppure il valore né la natura rende il tutto ancora più speciale. È e sarà dunque una persona insostituibile e di cui ho forte stima."

Ti sei pentito del tuo percorso nel reality? C’è qualcosa che non rifaresti?

"Non mi son pentito per niente, ma, forse, se avessi guardato più edizioni di GF in passato avrei potuto capire meglio qualche dinamica, gestire meglio le mie emozioni e avrei avuto meno insicurezze."

Ti piacerebbe poter rivedere Heidi Baci che è rimasta nel cuore dei telespettatori del reality e che ora si trova nel GF in Albania?

"Certo! Per il mio compleanno i Baciozzi (che sono gli stupendi ragazzi che supportano l’amicizia tra me e Heidi) mi hanno regalato una torta buonissima! Quando uscirà le dovrò’ raccontare tante cose e neanche se le immagina!"

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Incominciare a studiare per una carriera cinematografica è stato un primo grande obiettivo che mi ero prefissato e vorrei continuare su questa strada. Nel frattempo, continuo gli studi universitari e il mio interesse è anche legato all’imprenditoria del mondo della fashion industry. È generalmente un mercato con gravi indici di mancanza di ecosostenibilità, dove molte tecnologie vengono ignorate e su cui percepisco grande margine di miglioramento, sia sul piano tecnico che creativo. Lavorare come modello a contatto con imprenditori e stilisti osservando da vicino questo genere di processi mi ha portato a pensare che questa sia una direzione interessante per investire sia le mie competenze tecniche che il mio estro creativo.

Vittorio, una confidenza… c’è qualche ragazza per cui ti batte il cuore?

"No però da questa esperienza ho imparato a rischiare e “surfare” di più nella vita e seguendo semplicemente il mio istinto. “Go with your guts."

