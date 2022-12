Grande Fratello Vip, Wilma Goich ossessionata da Daniele Dal Moro: il Web la umilia

Gossip TV

Wilma Goich sempre più presente per Daniele Dal Moro, che evidentemente non gradisce l’insistenza della cantante del Grande Fratello Vip.

Da quando ha ammesso di trovare affascinante Daniele Dal Moro e di nutrire una passione per il bel concorrente del Grande Fratello Vip, Wilma Goich è sempre più presente e pressante con il gieffino. Il web ha raccolto una serie di video che mostrano quanto Wilma sia gelosa e possessiva nei confronti di Daniele, arrivando a denigrare chiunque gli si avvicini.

Grande Fratello Vip, Wilma Goich esagera e Twitter la punisce

Wilma Goich non ha dato un ottimo esempio di ciò che vuol dire essere una donna adulta, con un lungo passato alle spalle e una carriera invidiabile. Il pubblico del Grande Fratello Vip, infatti, ha accusato la cantante di sentirsi sempre in competizione con le donne più giovani della casa, mostrandosi egoista e attenta a sé stessa, più che disposta ad ascoltare gli altri. Come sempre il parare non è unanime e c’è anche chi ha apprezzato il percorso di Wilma nel reality show di Canale 5, pur riconoscendo che la gieffina è troppo coinvolta dal rapporto con Daniele Dal Moro per il quale ha ammesso di avere un debole.

Mentre la cantante non è affatto spaventata dalla differenza d’età palese tra loro, Daniele ha messo in chiaro di non essere minimamente interessato ed è tornato a corteggiare Oriana Marzoli, pur non fidandosi molto della venezuelana dopo quanto accaduto con Antonino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez, dopo aver difeso Nikita Pelizon proprio dalle parole di Wilma, ha indagato sulla gelosia che la cantante non nasconde per Daniele e per le donne che gli gravitano attorno. Antonino ha accusato Wilma di essere furba, giocando d’astuzia nel non dire tutto ciò che pensa a favore di telecamere e lei ha confermato, ammettendo che avrebbe voluto comportarsi in modo bene più crudele con Nikita, che ultimamente è finita nel suo mirino per l’amicizia fortissima che la lega a Dal Moro.

Wilma: “andiamo a letto, vieni in camera con me?”

Daniele: “continuo a mangiare...”



Il darling servendo pali stanotte#GFvip #incorvassi pic.twitter.com/p4cWOKaCm2 — fasi lunari🎄 (@mimandainorbita) December 28, 2022

“Se potessi lo rifarei, ma peggio non come allora. Allora sono stata tenera, ma mi rendo conto che non è il caso anche se ce l’ho qua”. Gli utenti di Twitter hanno deciso di mostrare quanto Wilma sia ossessionata completamente da Daniele, al punto di denigrare anche lui quando ha capito che non l’avrebbe mai guardata se non come una dolce nonnina. E così il popolo del web ha pubblicato una serie di video che incastrano Goich, compreso uno spezzone di un discorso con Antonino, nel quale la gieffina accusava il veronese di essere corso a prendere “gli scarti” dell’ex di Belen, mentre dalle riprese della regia è chiaro che Daniele si trovata a dormire beatamente solo sul divano della casa. L’insistenza di Wilma la porterà ad essere l’eliminata della prossima puntata del Gf Vip?

Ha voglio vedere Wilma se fanno vedere quello che ha detto ad Antonino ieri così che Daniele si era presi i suoi scarti invece era sul divano a dormire da solo 😂😂😂 — Simona (@Simona04921181) December 28, 2022

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.