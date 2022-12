Grande Fratello Vip, colpo di scena clamoroso: Antonino Spinalbese difende Nikita Pelizon e getta ombre su Onestini

Gossip TV

Antonino Spinalbese cambia idea su Nikita Pelizon? Il concorrente del Grande Fratello vip sputa veleno su Luca Onestini.

Sin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è mostrato diffidente nei confronti di Nikita Pelizon, accusando la gieffina di non essere sincera e allontanandola dal giro delle sue amicizie più strette. Ora, complice il caos scaturito dal flirt naufragato con Luca Onestini, l’ex di Belen Rodriguez sembra aver cambiato idea e difende la modella.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese dalla parte di Nikita Pelizon!

Antonino Spinalbese è uno dei concorrenti più interessanti della settima edizione del Grande Fratello Vip, grande promotore di dinamiche e decisamente l’uomo più conteso di Cinecittà. L’ex di Belen Rodriguez non ha mai trovato Nikita Pelizon particolarmente simpatica, infuriandosi quando ha capito che la modella era tra le concorrenti più amate dal pubblico del reality show di Canale 5. Ora, tuttavia, la situazione è drasticamente cambiata e Antonino ha difeso pubblicamente Nikita, illusa da Luca Onestini. Lo spizzichino, infatti, non crede alle buone intenzioni del collega, subentrato tardi nel gioco e abituato ad essere nei reality show, e confida a Wilma Goich i suoi dubbi quando la cantante lancia una dura frecciatina alla modella.

“Lei non sta benissimo, non parla con nessuno, solo con George. Sai cosa c’è? Io non sono stupido, anche se non me ne frega nulla e ognuno gioca come vuole, ma quando è entrato Onestini è andato subito da lei e da George. Ce lo aveva scritto in fronte, lui era fuori: se sapevamo noi che erano i più forti, figurati lui da fuori”.

Mentre Wilma si dimostra irremovibile, facendo quasi finita di non comprendere le accuse mosse da Antonino a Luca, e ribadendo di non credere minimamente alla Pelizon, Spinalbese si confronta anche con Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne ha ascoltato lo sfogo di Onestini ma, dopo l’ultima puntata, non sembra più essere convinto delle sue scuse.

“Io non sono scemo, se una persona entra qua dentro e si avvicina a Nikita e George. Per avere rapporto con lui è difficile, complicatissimo, invece Luca è entrato e ci sta sempre attaccato. Lui è un ragazzo talmente buono che alla fine gli piacciono queste attenzioni qua… Ma Luca pensa che siamo scemi. Lui lo fa perché sa come pensa il pubblico fuori, è veramente brutto. Quando Soleil dice che è il re dei reality, non è un insulto, è la verità”.

Insomma, questo flirt mancato e la polemica che ne è scaturita sta permettendo l’avverarsi di un piccolo miracolo natalizio: dopo mesi trascorsi ad ignorarsi e lanciarsi frecciatine, Antonino e Nikita potrebbero iniziare a fare squadra. La coppia è vincente in termini di indici di gradimento, dato che sono tra i concorrenti più amati di questa edizione del Gf, e di certo questa alleanza non piacerà a molti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.