Grande Fratello Vip, Wilma Goich e Daniele Dal Moro, arriva la frecciatina dell'ex marito di lei, Edoardo VIanello

La passione che Wilma Goich ha per Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip non è passata inosservata e ha scatenato una serie di polemiche. L'ultima viene da Edoardo Vianello, ex marito della vippona. Vediamo cosa ha detto.

Ha fatto molto discutere al Grande Fratello Vip l'attrazione che Wilma Goich ha confessato di provare per Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e Donne. Una simpatia che non è sfociata in nulla, se non in un bacio dato nel confessionale, sebbene la vippona di 77 anni abbia ammesso di provare dei forti sentimenti per il concorrente 32enne.

Edoardo Vianello commenta la simpatia di Wilma Goich per Daniele Dal Moro al GFVip

Di questa situazione si è parlato molto: anche il conduttore Alfonso Signorini si è interessato della vicenda, soprattutto, vista la notevole differenza d'eta tra i due vipponi. L'ultima polemica è arrivata dall'ex marito di Wilma Goich, il cantante Edoardo Vianello, con cui è stata sposata dal 1967 al 1978 e con cui hanno formato anche un duo musicale.

Intervistato da Di Più Tv, Vianello ha lasciato intendere, sorprendendo tutti, di essere molto felice che la sua ex moglie abbia ritrovato un po' di felicità - a senso unico vale lo stesso? - con questo nuovo amore giovanile. Una confessione che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma che è servita all'artista per perorare anche la sua causa e lanciare una potente frecciatina alla ex moglie. Infatti, ha poi aggiunto:

"Le dirò: sono felice anche per me, lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupafemmine. Ma anche Wilma come potete vedere non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Persino durante il nostro matrimonio lo è stata."

Secondo Vianello, infatti, il matrimonio con Wilma Goich è naufragato a causa di una terza persona, di cui la moglie si era innamorata. Questa versione è stata smentita dalla vippona: in realtà si tratterebbe di una bugia che lei avrebbe detto all'ex marito in risposta ai continui tradimenti, molto dolorosi per lei.

