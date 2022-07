Gossip TV

Il portale di TvBlog ha smentito alcune indiscrezioni sul cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Manca sempre meno all'inizio della settima edizione del Grande Fratello Vip che si appresta a riaprire la porta rossa di Cinecittà il 19 settembre prossimo con quella che si preannuncia l'edizione più lunga di sempre (si ipotizza infatti che il reality andrà in onda fino a maggio del prossimo anno).

Grande Fratello Vip, un ex tronista resta a bocca asciutta, ecco chi non entrerà nella Casa

Alfonso Signorini sarà al timone per la quarta volta consecutiva affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Per ciò che concerne il cast della nuova edizione del Gf Vip, i primi cinque nomi confermati sono: Chadia Rodriguez, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Diego Armando Maradona Junior ed infine proprio ieri si è aggiunta Antonella Fiordelisi.

Sul web, nelle scorse settimane, sono trapelati diversi palpabili nomi del vipponi pronti a far parte del reality-show targato Mediaset ma a smentire alcuni ingressi ci ha pensato il portale dui TvBlog. Brenda Asnicar, Patrizia Groppelli, Giulio Raselli e Elisa Esposito sarebbero fuori dai giochi.

Niente di fatto dunque per l'ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli che anche l'anno scorso era in lizza per il cast e che anche di recente aveva dichiarato di avere un grande desiderio di entrare nella Casa facendo anche un appello a Signorini.

Niente da fare nemmeno per la discussa tik-toker, "l'inventrice del corsivo” Elisa Esposito.

Oltre all'incertezza su Pamela Prati, hanno smentito la partecipazione Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas, Federico Fashion Style, Guendalina Canessa e Fiordaliso.

