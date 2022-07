Grande Fratello Vip, svelata una nuova concorrente ufficiale!

Gossip TV

Antonella Fiordelisi nel cast della settima edizione del Grande Fratello Vip? Ecco l’ultima indiscrezione.

Nuovo giorno e nuovo indizio per i fan del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha coinvolto i fan in una caccia al nome, e un’indiscrezione ha confermato la presenza di Antonella Fiordalisi nel cast.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordalisi gieffina ufficiale?

Continuano ad apparire indizi sulla pagina Instagram di Alfonso Signorini, via via sempre più espliciti. Il presentatore del Grande Fratello Vip, dopo aver annunciato la presenza di Diego Armando Maradona Junior nel cast della settima edizione del reality show di Canale 5, è tornato sui social parlando di campi di fiordalisi e nuvole. I fan si sono scatenati alla ricerca del nuovo o della nuova pretendente, e sono spuntati i nomi della nota cantante Marina Fiordaliso e della giovane influencer Antonella Fiordelisi. Entrambe valide risposte al quiz proposto da Signorini. A far chiarezza di ha pensato il portale The Pipol.

“Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova per Antonella Fiordelisi al ‘GFvip’. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero. Una curiosità… Chissà se la Fiordelisi ha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’!”.

Questo lo scoop lanciato da Gabriele Parpiglia, che indica Antonella come nuova concorrente ufficiale del Gf Vip. Ma chi è Antonella? Influencer lanciatissima su Instagram dove vanta 1.3 milioni di followers, la schermitrice è nota per la sua relazione con Francesco Chiofalo, conclusa in modo burrascoso e segnata da rivelazioni sconcertati, e per aver preso parte a Temptation Island in veste di tentatrice. Si mormora che Antonella cerchi di varcare la porta rossa di Cinecittà ormai da diversi anni, e sembra che questa sia la volta buona per lei.

