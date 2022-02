Grande Fratello Vip, tutti contro Sophie e Basciano: ''Che pa**e, l'amore non è questo''

Gossip TV

Gli inquilini del Grande Fratello Vip stanchi delle discussioni tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non riescono a vivere il loro rapporto con serenità. L’ex tronista di Uomini e Donne e il deejay si scontrano sempre più frequentemente nella casa del Grande Fratello Vip, disturbando puntualmente il sonno degli inquilini di Cinecittà, che si dicono stanchi di questi drammi amorosi.

Grande Fratello Vip, rivolta contro i Basciagoni

Da quando hanno deciso di fare coppia fissa, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono spesso al centro dei pettegolezzi per le loro furibonde discussioni. La coppia sta vivendo molto male la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, dal momento che la convivenza forzata e lo stress emotivo di questa avventura finiscono con il pesare sulla loro relazione, portando Basciano e Codegoni a scontrarsi a più riprese davanti lo sguardo attonito degli inquilini di Cinecittà. Dopo aver confessato di amare Alessandro, Sophie è scattata per le nuove accuse del deejay e si è consumata un’altra lite nel cuore della notte che, inevitabilmente, ha disturbato il sonno di tutti i Vipponi. Stanchi della situazione, i concorrenti si sono sfogati contro la coppia.

“Mi rovinano le vibrazioni in stanza e mi si sconclusiona il sonno. Loro potrebbero avere un bel rapporto. Conoscendoli entrambi, sono due cr***ni, perché c’è una bella alchimia tra loro e sono anche molto simili, e il problema è proprio quello. Però non va bene così […] Forse hanno bisogno di viversi fuori di qua. Alessandro è una persona squisita, ma ha questo lato impulsivo che lo porta dire a cose esagerato, lei aizza il fuoco”, ha ammesso Soleil Sorge. “Che due pa**e, se l’amore deve essere così sto sola tutta la vita. Voglio loro bene, vorrei che fossero tranquilli, ma non possono litigare così. Se sono così litigiosi non c’è niente da fare, perché è un attimo eccedere. Si dicono delle cose per le quali non si può più tornare indietro”, ha sottolineato Katia che più di tutti sembra essere infastidita dalla coppia.

“È bello divertirsi, a cosa serve sempre discutere? È come una corda sempre tesa, non puoi litigare così perché non ha senso”, ha commentato Gianluca Costantino, che si è trovato ad osservare basito la dinamica tra Sophie e Alessandro, che ha minacciato di lasciare il Gf Vip.

