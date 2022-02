Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni su Alessandro Basciano: ''Lo amo''

Gossip TV

Sophie Codegoni confida di aver detto il suo primo “ti amo” nella casa del Grande Fratello Vip a Basciano.

È tempo di parlare d’amore nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre Jessica Selassié ammette di aver ricevuto messaggi positivi da parte di Barù, Sophie Codegoni racconta un buffo aneddoto che l’ha portata a confessare ad Alessandro Basciano di essere innamorata di lui.

Grande Fratello Vip, Sophie innamorata di Basciano

Mentre continuano gli scontri tra alcune delle personalità più forti della sesta edizione del Grande Fratello Vip e si tirano le somme prima di scoprire i finalisti del programma condotto da Alfonso Signorini, in Casa c’è spazio anche per l’amore. Nonostante i battibecchi sempre più frequenti, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono innamorati più che mai e l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essersi sbilanciata con il deejay, complice un’incomprensione che l’ha portata a confessare tutti i propri sentimenti.

“Un po’ di sere fa, visto che non gli avevo mai risposto al fatto che lui mi ha sempre detto di essere innamorato, gli ho detto “sono innamorata follemente di te”, così dal nulla. Io sono sicura che mi ha detto un ti amo, quindi ho pensato che potevo dirlo anche io. Lui invece dice che l’ho detto io per prima, ma che anche lui voleva dirmelo ma fuori da qui. Ma io ricordo al contrario!”, ha ammesso Sophie parlando di Basciano, che ha chiesto l’intervento dello psicologo. Secondo la milanese anche Barù sarebbe sempre più preso da Jessica Selassié, anche se non vuole ammetterlo a nessuno.

La principessa etiope, ascoltando le parole dell’amica, ha rivelato: “Oggi si è sdraiato sul divano vicino a me, dopo che ci hanno dedicato la canzone, gli ho dato un bacio sulla guancia ed era viola qua. Lui mi ha detto che faccio altalene e io gli ho detto che è lui che persuade ed è diventato di nuovo viola”. Insomma, Jessica è certa di poter far capitolare Barù, ma forse non sa dei confessionali erroneamente mandati in onda, che di certo non sono lusinghieri per lei. Il gieffino inizia ad essere fin troppo ambiguo nei confronti di Jessica, dichiarando sempre più sovente di volerla come amica, per poi sbilanciarsi a sorpresa e dimostrarsi fin troppo geloso.

