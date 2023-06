Grande Fratello Vip, tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli è rientrata la crisi?

Gossip TV

Tra Giulia Salemi, l'esperta social del GFVip, e Pierpaolo Petrelli sembra tornato il sereno. Vediamo insieme i dettagli!

Sembra rientrata - se poi c'è mai stata davvero - la crisi tra i due volti del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli.

GFVip, crisi finita tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli

Nelle ultime settimane, diversi rumors e gossippari avevano segnalato una crisi in corso tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: la coppia era stata a cena insieme in un ristorante, ma si erano seduti a tavoli diversi. Anche la madre dell'influencer era intervenuta, per chiedere rispetto per le questioni private dei due ragazzi, ma il gossip non si era placato.

Oggi, invece, i due si sono mostrati, anche se non insieme, dallo stesso parrucchiere, per un momento di relax. A queste stories su Instagram, poi, si aggiungono le parole di Amedeo Venza, che ha riportato che l'hairstylist dei Prelemi avrebbe confidato di aver visto la coppia molto innamorata e affiatata. Infine, sembra che Amedeo Rosica, altro esperto di gossip abbia annunciato in una diretta che i due si sarebbero riavvicinati dopo un periodo di crisi, confermando quindi che un effettivo momento negativo tra loro ci sia stato. La coppia, tuttavia, continua a mantenere il riserbo sulla questione e per ora queste continuano a essere soltanto indiscrezioni.

