Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi scrive a Marco Bellavia dopo il suo addio al reality: "Se hai bisogno noi ci siamo"

Gossip TV

L'ex gieffino Tommaso Zorzi scrive a Marco Bellavia dopo il suo addio al Grande Fratello Vip.

Il ritiro dal gioco di Marco Bellavia ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Se nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti si sono lasciati andare a delle esternazioni forti e davvero poco carine, fuori molti volti noti dello spettacolo ed ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini si sono schierati apertamente dalla parte dell'uomo.

Tommaso Zorzi scrive a Marco Bellavia, la reazione degli ex concorrenti del Gf Vip

Il comportamento assunto dai concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip nei confronti di Marco Bellavia ha spiazzato e indignato tutti. Nelle ultime ore, anche Tommaso Zorzi ha deciso di intervenire sui social e commentare quello che sta succedendo nella famosa Casa di Cinecittà schierandosi apertamente dalla parte dell'ex gieffino.

Il vincitore del Gf Vip 5 ha condiviso delle storie su Instagram in cui ha dichiarato: "La salute mentale è salute. La superficialità è complice della sofferenza". Non solo. Tommaso ha voluto mandare un messaggio di solidarietà a Marco: "Mi permetto di parlare a nome di tutto il cast del nostro Gf5. Se hai bisogno noi ci siamo. Come abbiamo sempre fatto lì dentro".

Leggi anche Urla fuori dalla Casa contro i concorrenti del Gf Vip

Il messaggio di Zorzi per Bellavia è stato subito ricondiviso da alcuni protagonisti della quinta edizione del reality show. Tra questi Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Francesco Oppini e Rosalinda Cannavò. Quest'ultima, così come gli altri, ha ripreso le parole di Tommaso e ha poi aggiunto: "Condivido pienamente. Noi siamo con te e qui per te".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.