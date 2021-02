Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Dayane Mello: "Falsa, l'amore per Rosalinda è una ca**ta"

Gossip TV

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra Tommaso, Stefania e Dayane dopo la nomination della modella a Rosalinda.

La scelta inaspettata di Dayane Mello che, dopo aver dichiarato di amare Rosalinda Cannavò l'ha "tradita" mandandola direttamente al televoto, ha spiazzato tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Tra tutti Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che si sono scagliati duramente contro la modella brasiliana.

Dayane Mello tradisce Rosalinda Cannavò al Gf Vip, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando furiosi

Colpo di scena nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. A grande sorpresa di tutti, Dayane ha deciso di mandare in nomination Rosalinda per salvare Samantha De Grenet. Una scelta che ha alzato delle polemiche sia dentro che fuori la Casa. Stefania e Tommaso, infatti, subito dopo la diretta non hanno perso occasione di criticare la modella brasiliana, rea di averli sempre accusati di aver usato Maria Teresa Ruta.

A far infuriare Zorzi è stato il comportamento assunto dalla Mello in puntata dopo aver dichiarato il suo amore alla Cannavò: "Oggi hai dimostrato che la tua maschera è caduta, che sei una grandissima stratega e che pur di avere una clip ti inventi le stron*ate. Non hai rispetto per le persone che quel sentimento lo sanno provare, cosa che tu non sai fare. Sei tutto il contrario di tutto. Ad inizio puntata hai detto di amare Rosalinda, a fine puntata l'hai nominata. Ma tu cosa cosa vuol dire ti amo? Se io amo una persona non la metto nella condizione di buttarla fuori. Per me umanamente vali zero". "Sei falsa dalla testa ai piedi [...] Se tu non avessi fatto la morale su queste cose, saremmo stati zitti" ha aggiunto la Orlando visibilmente infastidita.

Leggi anche La confessione di Dayane Mello sull'eliminazione di Giulia Salemi

I concorrenti si sono spostati poi in veranda con Tommaso che ha continuato ad attaccare Dayane: "L'amore per Rosalinda è una ca*ata! Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto". "Non sai cosa ho vissuto nella mia vita. So cosa voglio, chi mi ha amato e cosa provo per Rosalinda. I miei sentimenti adesso sono per Samantha" ha replicato la modella facendo innervosire ancora di più l'influencer "Prima Denis, poi Filippo Nardi, Andrea Zenga ti sei innamorata di tutti in questa casa. Per poi ora dire Rosalinda e fare una cosa che va contro quello che hai detto".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.