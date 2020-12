Gossip TV

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi rivelano di aver trascorso una notte di fuoco cinque anni fa, scioccando i concorrenti della Casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip emergono, senza distinzione, i segreti più oscuri e profondi dei concorrenti della quinta edizione. I concorrenti del reality show di Canale5 hanno ricevuto una sorpresa inaspettata, quando Tommaso Zorzi ha deciso di rivelare la verità sul suo rapporto con Giulia Salemi. I due influencer sono stati a letto insieme, anni fa, e l’italo-persiana parla di una performance altissima da parte del gieffino.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi confessa: "Giulia Salemi ed io a letto insieme"

Continua ad appassionare la nuova edizione del Grande Fratello Vip. I Vipponi sono ospiti della Casa più spiata d’Italia da più di tre mesi e iniziano ad essere intaccati dalla ripetitività delle giornate trascorse davanti alle telecamere. Così, per passare il tempo e sconvolgere il resto degli inquilini di Cinecittà, Tommaso Zorzi ha deciso di fare una confessione sul suo rapporto con Giulia Salemi. L’influence milanese ha passato giorni difficili dopo l’uscita di scena di Francesco Oppini, arrivando a mettere in dubbio la sua amicizia con Stefania Orlando a causa delle sue insicurezze.

Chiarita la situazione con la presentatrice, Zorzi si è dedicato alla conoscenza dei nuovi concorrenti che sono entrati in gioco con la promessa di portare una ventata di novità. Per il momento il ‘secondo cast’ di Alfonso Signorini ha semplicemente complicato la situazione, e non è riuscito ad evitare eliminazioni e squalifiche, come quella di Filippo Nardi che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni.

La confessione shock di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi al Gf Vip

La Salemi, a differenza dei suoi colleghi, sembra aver trovato immediatamente il giusto equilibrio e si dedica alla conoscenza di Pierpaolo Pretelli, sebbene spaventata dal ‘fantasma’ di Elisabetta Gregoraci, coltivando le amicizie pregresse come quella con Tommaso. I due influencer sono molto amici e, in un pomeriggio di calma apparente, hanno deciso di fare una confessione shock ai compagni del Gf Vip.

Tommaso e Giulia hanno avuto un rapporto sessuale, circa cinque anni fa, e l’italo-persiana ha ammesso di non aver trovato mai più un uomo all’altezza di Zorzi. I gieffini sono rimasti sconvolti e Cecilia Capriotti ha ammesso di non credere a questa storia, dal momento che tra i due non sembra esserci alcuna scintilla. Zorzi, tuttavia, ha ribadito di aver trascorso la notte con la sua amica in intimità! Certamente Alfonso Signorini vorrà indagare più a fondo su questa confessione inaspettata, magari chiedendo la versione dei fatti di entrambi gli interessati.

Tommaso e Giulia rivelano di aver fatto puffi puffi bau bau insieme in passato #GFVIP pic.twitter.com/86MXZ7p3ZV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

