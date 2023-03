Grande Fratello Vip, Tina Cipollari e quel commento a Nikita Pelizon che non è passato inosservato...

Gossip TV

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stato mandato in onda un commento di Tina Cipollari, la nota opinionista di Uomini e Donne, verso Nikita Pelizon. Vediamo insieme cosa dice.

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip abbiamo assistito al primo serio provvedimento preso dalla produzione nei confronti dell'atteggiamento troppo volgare dei gieffini nella casa di Canale 5. Infatti, Alfonso Signorini ha rivelato ai concorrenti del reality di Mediaset che il primo provvedimento è stata la squalifica di Edoardo Donnamaria per l'ennesimo litigio con Antonella Fiordelisi, durante il quale il gieffino ne ha dette di tutti i colori. Ma, in onda è stato mandato anche un divertente commento di una nota opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari nei confronti della gieffina Nikita Pelizon.

Grande Fratello Vip, Tina Cipollari paragona Nikita Pelizon a una certa dama...

Come sa il pubblico di Canale 5, nell'ultima fase del programma vengono letti da Giulia Salemi alcuni tweet e commenti dal mondo social verso la casa e i gieffini. L'influencer e opinionista del GFVip ha riportato che ad attirare la sua attenzione è stato un commento su Instagram del noto volto di Uomini e Donne Tina Cipollari e che era rivolto alla vippona Nikita Pelizon.

Questo commento è stato riportato alla diretta interessata quando è finita al centro dell'attenzione per i confronti con Ivana Mrazova e Luca Onestini, durante i quali Pelizon ha notato gli sguardi dell'ex tronista, scatenando la curiosità del pubblico e l'ironia di Cipollari che non ha potuto non paragonare Nikita a una dama molto famosa del parterre del dating show... Gemma Galgani!

Su di lei, infatti, Tina Cipollari ha commentato:

"Nikita è una Gemma 2, le basta uno sguardo e questa si innamora subito. Non so perché ma mi ricorda Gemma, a loro basta uno sguardo"

Nessuana replica, per il momento, da parte di entrambe le donne...

Scopri le ultime news su Grande Fratello Vip