Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria squalificato: scattano i provvedimenti nel programma [VIDEO]

Nella puntata di ieri, giovedì 9 marzo, del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria è stato squalificato. Vediamo insieme cosa è successo!

La puntata di ieri, 9 marzo, del Grande Fratello Vip si è rivelata piena di momenti e polemiche - come capita spesso d'altronde - e con un primo provvedimento serio verso i gieffini: la squalifica di Edoardo Donnamaria.

GFVip, Edoardo Donnamaria squalificato

La causa della squalifica è dovuta alle parole rivolte dal vippone ad Antonella Fiordelisi durante una liti. Ad annunciare il provvedimento è stato il conduttore del reality di Canale 5, Alfonso Signorini:

"Ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro e ti sei reso protagonista di un brutto momento. Hai superato il limite che lunedì vi avevo imposto. Sei stato richiamato più volte, fino all'ultimo. Ma quando ho visto quella scena lì - che è una scena brutta - ho pensato 'ma è tornato a fare quella roba lì?' La linea è cambiata e per questo sei ufficialmente squalificato dal gioco"

La linea di condotta a cui fa riferimento Signorini è quella che recentemente ha assunto Mediaset per arginare i diversi comportamenti scorretti dei gieffini, accusati di essere troppo volgari e irrispettosi gli uni verso gli altri. La scena di cui Donnamaria e Fiordelisi sono stati protagonisti è avvenuta mercoledì pomeriggio, durante il daytime del reality. Fiordelisi aveva chiesto al vippone di prepararle un panino, dato che anche lui era in cucina in quel momento e il gieffino è scattato:

"Mi hai rotto le p****, ora te lo faccio, non mi rompere i c**** p***** p****"

La squalifica è arrivata proprio perché questa non è certo la prima, ma solo l'ennesima delle tante infelici uscite del vippone, tanto che da parte di più utenti del web è stata chiesta a gran voce la sua espulsione, per l'atteggiamento che ha nei confronti degli altri abitanti della casa.

