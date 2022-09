Grande Fratello Vip, strategie per le Nomination: ''Se non fai così, finisci al televoto''

Gossip TV

Si parlano delle prime strategie per le Nomination del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ne pensano alcuni gieffini.

In attesa delle prime Nomination della settima edizione del Grande Fratello Vip, alcune gieffine parlano delle motivazioni per cui si potrebbe rischiare il televoto e Antonella Fiordelisi rimprovera Alberto De Pisis. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, tutto pronto per le prime Nomination!

Nel corso della seconda puntata della settima edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini accoglierà in casa altri gieffini e non è detto che si mescoleranno alla perfezione con gli inquilini già presenti. Si prevedono scintille nelle prossime ore, soprattutto a causa dell’ingresso di Giovanni Ciacci che ha un conto in sospeso con Pamela Prati, smascherata da tutti.

Nel frattempo, a Cinecittà sono nate le prime simpatie e alleanze e Antonella Fiordelisi ha espresso il suo giudizio sulle Nomination, le prime che dovranno affrontare i concorrenti di questa edizione. Secondo l’influencer partenopea, rischia di più chi non si dà da fare in casa come nel caso di Alberto De Pisis, invaghito di Luca Salatino.

“Alberto non ha voglia di fare un cavolo. Dopo glielo dico, fai qualche piatto, qualcosa… Io lo dico perché qui, bene o male, ci sono un po’ di cose che dobbiamo fare in casa. Lo voglio dare come consiglio, perché spesso le Nomination si fanno anche in base a questo. Non mi verrebbe mai come primo nome un Luca, perché si impegna per gli altri”.

Antonella ha ammesso di aver notato l’insofferenza di Alberto per le faccende domestiche già dopo pochissimi giorni, e crede che questo non gioverà al gieffino e al suo percorso nel programma di Canale 5. Secondo Sara Manfuso, tuttavia, alcuni concorrenti hanno talmente carisma da non doversi distinguere in cucina, come nel caso di Alberto. Il gieffino rischia la prima Nomination oppure sarà graziato?

