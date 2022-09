Grande Fratello Vip, Pamela Prati nei guai: tutti lo hanno notato!

Gossip TV

Pamela Prati presa di mira da alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip, il motivo è inaspettato.

Pamela Prati è tornata nella casa del Grande Fratello Vip portando con sé l’eco dello scandalo Mark Caltagirone. A infastidire gli inquilini di Cinecittà, tuttavia, non è il suo finto promesso sposo. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi contro Pamela Prati

Per Pamela Prati il Grande Fratello Vip potrebbe rappresentare un’opportunità enorme. La showgirl sarda è lontana dal piccolo schermo da quando, dopo aver annunciato le nozze con il fantomatico Mark Caltagirone ed essersi prestata ad interviste poco chiare, è stata allontanata dai salotti televisivi non riuscendo a dimostrare la propria innocenza circa il fidanzato mai esistito. Alfonso Signorini ha voluto dare una seconda occasione a Pamela ma lei sembra aver iniziato questa avventura a Cinecittà con il piede sbagliato.

Mentre emergono nuovi e agghiaccianti retroscena, Pamela si isola dal gruppo, apparendo da sola mentre si allena, mangiando in solitudine senza interagire con gli inquilini, dando poca confidenza ai suoi compagni di viaggio. Antonella Fiordelisi si è accorta della reticenza della showgirl e ha ammesso di esserne piuttosto infastidita.

“Io non la giudico per il casino che ha fatto, la giudico perché non si integra, non interagisce con noi […] Lei fa così, mi ricordo che ha già fatto il Grande Fratello e stava sempre da sola. Gli altri non devono dire che sta con noi perché non è vero”.

Lo sfogo di Antonella è stato ascoltato e condiviso da Sara, che ha dato ragione alla partenopea e ha confessato di aver provato ad intavolare un discorso con Prati, per poi lasciar perdere quando ha capito che non ne era entusiasta. Insomma, Pamela ha già iniziato ad isolarsi replicando il copione del suo primo ingresso dal Gf: si tratta di abitudine o la showgirl teme che qualcuno possa chiederle un po’ troppo sul caso Caltagirone? Nel frattempo in Casa è scoppiato il caos per una bestemmia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.