Grande Fratello Vip, Luca Salatino è l’uomo più conteso della casa: Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis lo corteggiano!

Nella casa del Grande Fratello Vip è Luca Salatino l’uomo più conteso. Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis stravedono per l’ex tronista.

Luca Salatino sembra essere l’oggetto del desiderio di Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis. Nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex tronista di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione ed Elenoire, in particolare, ha confessato di trovarlo irresistibile.

Grande Fratello Vip, tutti pazzi per Luca Salatino

Nella casa del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne e simpatico chef romano. Luca si è reso protagonista della prima discussione nella casa di Cinecittà, mettendo in chiaro che non è disposto a farsi mettere i piedi in testa, soprattutto quando si parla di cibo. Luca, infatti, si è offerto di occuparsi della cucina essendo lui uno chef professionista e tutti sembrano entusiasti della sua cucina.

La simpatia contagiosa del gieffino e la sua schiettezza hanno attirato l’attenzione di Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis, che hanno espresso il loro interesse per Salatino, pur consapevoli che il concorrente è felicemente fidanzato con Soraia Allam Ceruti per la quale ha versato lacrime al risveglio al Gf Vip. Poche ore fa, Alberto ha ammesso di sentirsi attratto da Luca, l’unico a rispecchiare il suo prototipo di uomo, e ora anche Elenoire Ferruzzi non riesce a negare l’attrazione per il romano.

“Lui è molto innamorato ed ha timore che lei possa essere gelosa" - riporta Biccy.

Ha fatto notare De Pisis quando Elenoire ha confessato di essersi invaghita di Salatino, ma alla gieffina non è sembrato importare molto di Soraia. Luca, in tutto ciò, è decisamente ignaro della situazione e crede di aver trovato in Ferruzzi una valida amica, pronta a divertirsi con lui al Gf Vip. Come reagirà quando scoprirà tutta la verità? Altra situazione critica tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: l'ex di Belen Rodriguez si è fatto avanti e la cantante ha annunciato di essere impegnata fuori dalla casa, frenando ogni interesse romantico.

