Grande Fratello Vip, spunta il video di Oriana Marzoli quando era corteggiatrice a Uomini e Donne

Gossip TV

Gli esordi televisivi dell'influencer venezuelana Oriana Marzoli, tra le grandi protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Il pubblico italiano sta conoscendo la bella venezuelana Oriana Marzoli grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7. Classe 1992, originaria di Caracas, Oriana è stata un volto fisso di Telecinco (il Canale 5 spagnolo) e nella penisola iberica la sudamericana tutto pepe è già famosissima.

Online è spuntato il video del suo esordio sul piccolo schermo quando, giovanissima ed esteticamente molto diversa, è approdata Mujeres y Hombres, il dating show di Uomini e Donne in versione spagnola come corteggiatrice. La Marzoli non fu scelta dal tronista Cristian Perez ma, il suo carattere particolarmente spumeggiante e diretto, colpì subito i telespettatori tanto che la redazione del programma che le offrì il trono che la Marzoli, ovviamente, accettò iniziando una tormentata storia d'amore con Tony Spina per la quale alla fine rinunciò all'ambita poltrona rossa.

Da Mujeres y Hombres la venezuelana è diventata una macchina di reality, partecipando a Survivors (versione spagnola dell’Isola dei famosi) dove venne eliminata dopo pochi giorni, poi Amor Aproba, reality della Tv Cilena e infine, di nuovo in Spagna, a La Casa Fuerte con cui ha partecipato insieme dell’ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez.

Tante partecipazioni che l'hanno consacrata al successo e il suo seguitissimo account Instagram conta oltre 2 milioni di follower. Nel video dell'esordio televisivo di Oriana, la venezuelana appare molto diversa rispetto ad oggi ma la giovane sudamericana non ha mai nascosto aver fatto numerosi interventi estetici, tra i quali il seno e le labbra.

il primo provino di Oriana a uomini e donne spagna pic.twitter.com/FcwfqcrLsb — rednight (@profiter0le) December 28, 2022

