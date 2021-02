Grande Fratello Vip, sospeso il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi: squalifica in arrivo?

Gossip TV

Il televoto tra Stefania Orlando e Giulia Salemi è stato sospeso a causa di una nuova squalifica? Le ipotesi sulle concorrenti del Grande Fratello Vip.

Da diverse ore il popolo del web protesta contro il Grande Fratello Vip, dal momento che il televoto settimanale è stato sospeso su tutte le piattaforme. Stefania Orlando e Giulia Salemi si giocano la possibilità di rimanere in Casa, ma i problemi tecnici potrebbero compromettere la loro avventura nel reality show di Canale5. Tra le ipotesi più accreditate sulla sospensione delle votazioni ce ne è una che riguarda la squalifica di Samantha De Grenet, dopo la frase shock sull'autismo.

Grande Fratello Vip, televoto sospeso a causa di un'imminente Squalifica?

Stefania Orlando e Giulia Salemi, due tra le concorrenti più amate e discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip, si giocano il tutto per tutto al televoto. Da diverse ore, tuttavia, la possibilità di esprimere la propria preferenza per una delle due gieffine è stata sospesa. L’accaduto ha mandato in tilt il popolo di Twitter che, dopo aver ironizzato sul potere dei fandom, vogliono tornare a poter votare. Le cause di tale problema tecnico non sono ancora state chiarite ma tra le ipotesi più accreditate ce ne è una che mette in pericolo Samantha De Grenet.

La presentatrice, infatti, è stata protagonista di un vero e proprio scivolone, ironizzando barbaramente sul tema dell’autismo. La frase shock di Samantha non è passata inosservata e in molti hanno chiesto che il Gf Vip prendesse le dovute scelte per punire la gieffina. A Casa Chi, mentre era intento a confrontarsi con Sonia Lorenzini, Gabriele Parpiglia ha ipotizzato che in vista della squalifica della De Grenet, il televoto sia stato sospeso.

Solitamente, tuttavia, è premura dei redattori avvertire il pubblico dell’accaduto mentre questa volta non c’è traccia di comunicati di servizio. Samantha sarà perdonata oppure Alfonso Signorini deciderà di squalificarla immediatamente, impedendole così di mirare alla Finale del reality show? Nel frattempo, in Casa la love story tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha incuriosito tutti. Tutti tranne Tommaso Zorzi, che non vede un futuro per questa coppia!

