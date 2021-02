Grande Fratello Vip, Stefania Orlando contro Dayane Mello: "La sua è stata un'offesa gratuita" (VIDEO)

Gossip TV

Stefania critica l'atteggiamento di Dayane nei confronti di Rosalinda e degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip torna in onda stasera, venerdì 19 febbraio 2021, su Canale 5 con una nuova scoppiettante puntata. Nell'attesa, nella Casa i concorrenti non perdono occasione di commentare e criticare il comportamento assunto da Dayane Mello nei confronti di Rosalinda Cannavò.

Stefania Orlando torna a criticare il comportamento di Dayane Mello al Gf Vip

Subito dopo l'aperitivo del giovedì sera, Stefania Orlando, Samantha De Grenet e Rosalinda sono tornare a parlare delle ultime dinamiche della Casa. Inevitabilmente il discorso è caduto su Dayane, che negli ultimi giorni si è scagliata contro l'attrice per aver nominato Giulia Salemi. Un gesto, secondo la conduttrice, legato più a una strategia che a un sentimento d'affetto.

"Da quando c'è questa spaccatura con Rosi, lei si è avvicinata a Giulia" ha dichiarato la Orlando riferendosi al comportamento della Mello "Pierpaolo poi sta con Giulia, ma lui e Dayane se ne sono dette di tutti i colori". Anche la De Grenet ci ha tenuto a sottolineare come Pierpaolo Pretelli si sia unito al terzetto, nonostante con la modella brasiliana ci siano stati molti scontri in passato.

"Io prenderò a esempio te. Ho perso anche la voglia dopo tante volte…" ha confessato la Cannavò. "Amore due giorni prima della puntata mi ha chiamato per dirmi che mi stimava moltissimo, quindi non mi aspettavo di vedere quelle cose. Se mi stimi non mi dici quelle cose lì. È stata un’offesa gratuita, persino Alfonso si è sentito di giustificarmi. Dayane non mi stupisce più…" ha concluso Stefania.

