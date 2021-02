Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Fanno tre post su Instagram e si mollano"

Gossip TV

Tommaso Zorzi fa il suo pronostico sul flirt tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Quando durerà dopo il Grande Fratello Vip?

Nella camera blu si parla del flirt tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. La neo coppia del Grande Fratello Vip sta facendo parlare di sé nell’ultima settimana, dopo che l’attrice si è lasciata andare con il bel gieffino. Tommaso Zorzi, tuttavia, non vede un futuro roseo per Andrea e Rosalinda, che secondo lui si lasceranno prima dell’estate!

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi caustico su Rosalinda e Zenga

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno deciso di seguire i loro sentimenti e approfondire la conoscenza, sotto gli occhi indiscreti degli spettatori del Grande Fratello Vip. Il flirt ha fatto scandalo, dal momento che l’attrice ha accantonato una storia d’amore lunga dieci anni con Giuliano Condorelli, a pochi giorni dalla Finale del reality show di Canale5. Nonostante le critiche di Dayane Mello e il crollo emotivo, Rosalinda sembra certa della sua scelta e continua ad essere sempre più vicina a Zenga.

La neo coppia ha movimentato le dinamiche della Casa e nella camera blu si discute del futuro di questa liaison a sorpresa. Interrogato da Stefania Orlando, Tommaso Zorzi ha ammesso: “Loro fanno fallire tre giornali. Loro fanno tre post su Instagram e l’estate si sono mollati”. Zenga e Rosalinda fanno notare di non essere fidanzati e ridono dell’ironia dell’influencer milanese.

“Questa estate loro sono al centro per cento a Temptation Island. Rosina ti farà arrivare in pinnettu un hard disk tanto - ha continuato Zorzi - Lei andrà a vivere a Osimo, troverete la vostra realtà più ridotta. Vi mollerete, tu rimarrai a Osimo e odierai quel posto, quindi tornerai in Sicilia con il bus”. La coppia ha riso di cuore, ignara che anche sul web molti utenti non credono alla loro unione. Da quando la Cannavò ha messo la parola fine alla storia con il Condorelli, infatti, i fan delle Rosemello si sono ribellate alla siciliana, accusandola di aver creato ad hoc una love story per raggiungere più facilmente la Finale.

