Grande Fratello Vip, "Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno" l'appello del web

Gossip TV

Utenti preoccupati per le condizioni fisiche dell'ex tronista di Uomini e Donne. Il digiuno della Codegoni al Grande Fratello Vip

Le condizione fisiche attuali di Sophie Codegoni nella Casa del Grande Fratello Vip, stanno preoccupando e non poco i fan. L'ex tronista dopo aver preso qualche chilo, come succede ad ogni concorrente del reality visto la sedentarietà e il cibo ingerito ad ogni ora, ha deciso di sottoporsi ad una dieta fin troppo rigida che prevede anche il digiuno. Sophie ha più volte dichiarato di voler rinunciare alle schifezze ingerite per adeguarsi anche al fioretto di Alessandro Basciano che ha infranto il giuramento fatto sul figlio, promettendo di non mangiare dolci e cibo spazzatura per poter tornare a dormire con lei. Sophie sta quindi mangiando pochissimo, suscitando la preoccupazione dei fan.

“Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno”, si legge su Twitter. E sembra che Soleil Sorge, molto vicina alla Codegoni nelle utlime settimane se ne sia accorta. "Ultimamente Sophie sta avendo dei problemini legati al cibo. Mangia poco e non solo", si legge sul web. E ancora: "È da giorni che lo dico. Sophie non sta bene. Non mangia e dorme quasi tutto il giorno. A me onestamente preoccupa. Qualcuno deve svegliarla" , "A me onestamente ora l’unica cosa che mi preoccupa è sapere come sta Sophie, se ha mangiato e come sta anche mentalmente. Forse ha paura di non essere all’altezza. Lei lo maschera troppo bene il suo malessere" L'allarme, lanciato dai fan, avrebbe suggerito più di un utente a mandarle un aereo con un messaggio di sostegno e di avvisare la madre per poter mettere subito un freno al suo disagio.

Oltre alla dieta rigida e un certo malessere, a complicare le cose, c'è anche il rapporto molto litigioso con Alessandro Basciano. I due sembrano ora complici e innamorati e subito dopo in guerra aperta e distanti. Ieri, nel corso della soltita serata goliardiaca del sabato sera, Sophie ha affrontato duramente Alessandro colpevole di aver guardato con fare troppo malizioso Delia e il suo prorompente fisico. “Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il Cu** a Delia, dai", ha dichiarato Sophie a Alessandro Basciano che ha negato tutto ed ha minacciato di lasciarla e di ritirarsi dal gioco. “Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te“.

Insomma, un momento decisamente stressante per la Codegoni, tra malumori, gelosie e insicurezze.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.