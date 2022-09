Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni sulla proposta di nozze di Alessandro Basciano: "Non pensavo che..."

Gossip TV

Sophie Codegoni svela i retroscena sulla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano al Festival di Venezia.

Momento d'oro per Sophie Codegoni sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Intervistata dal settimanale Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di due grandi progetti lavorativi in arrivo e svelato alcuni retroscena sulla proposta di matrimonio ricevuta da Alessandro Basciano sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Sophie Codegoni e la proposta di nozze di Alessandro Basciano al Festival di Venezia

A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, per Sophie Codegoni sono in arrivo due importanti progetti. La bella modella e influencer, infatti, sarà la "Bonas" della prossima stagione di Avanti un altro e la nuova conduttrice di Casa Chi al posto di Rosalinda Cannavò.

Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, la Codegoni non ha potuto non parlare della proposta di matrimonio fatta da Basciano a Venezia79. Per chi non lo sapesse, durante la loro sfilata sul red carpet alla Festa del Cinema di Venezia, il modello ha spiazzato tutti inginocchiandosi e donando l’anello alla sua amata:

Io e Ale abbiamo scherzato spesso sull’anello, perché lui, già nella Casa, diceva che me ne avrebbe regalato uno per dare un significato profondo al nostro amore. Ma poi l’anello non arrivava, e mi diceva: "Te lo darò quando sarò sicuro che vorrai stare con me per sempre". Considerando la sua diffidenza, pensavo che ci sarebbero voluti anni. Non pensavo che potesse farlo lì.

Ero in ansia per il mio primo red carpet - ha aggiunto Sophie raccontando tutte le emozioni vissute quel giorno - Poi ho sentito che Ale era rimasto indietro e, quando mi sono girata, l’ho visto in ginocchio. Credevo fosse caduto, o che volesse fare una foto artistica, ma poi mi ha dato l’anello, che per noi è una promessa d’amore.

