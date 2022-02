Grande Fratello Vip, la regia manda per sbaglio un confessionale di Barù: prese in giro di dubbio gusto

Gossip TV

Nuovo scivolone dalla regia del Grande Fratello Vip: in onda per errore un confessionale di Barù sulla seconda regia in streaming in cui si sente l'enologo toscano scherzare con due autrici e pronunciare frasi di dubbio gusto. Non è la prima volta che nel corso dell'edizione di quest'anno, vengono tramessi confessionali privati ma che urla e imprecazioni da parte della distratta regia del reality.

Barù è finito al centro delle polemiche parlando con una certa "Piera", forse una delle autrici del programma. Nel video incriminato si vede il famoso enologo toscano parlare con le la donna di argomenti quali peli degli uomini e depilazione:

“C’è una generazione contro il pelo- dichiara Piera - "Su una donna condivido: il pelo è orribile soprattutto sotto le ascelle, ma sull’uomo no. Questi di oggi invece.. […] Anche i miei figli si depilano, Madonna una roba tremenda!”. /“Eh ma quella è Napoli!”, risponde ironicamente Barù. E dal confessionale ancora: "La cultura dei terroni del sud! Sopracciglia? No, per l’amor di Dio, non arrivano a tanto".

E ancora, il gieffino parla anche di pratiche sessuali:

[...] La prolunga ci serve per l'aspirapolvere, non per masturbar**. Una sera volevo fare l'asfissia, come si chiamano quelli che si masturba** e si impiccano e li trovi morti? Volevo fare un gadget. Non perché tanti suicidi non sono realmente suicidi"

Infatti il problema non è riportare un fatto reale ma dire che lo si usa per scherzare alle cene e gli altri lo trovano anche divertente.

O il problema è una psicologa che dovrebbe essere un minimo più sensibile all'argomento.

Sesso e bigottismo non c'entrano nulla.#gfvip https://t.co/hWKBI3ZC7R pic.twitter.com/OHdFMMpNKp — BL 💐 (@rainbow20202020) February 2, 2022

