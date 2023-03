Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si confessa: dubbi e paure della futura neomamma

Gossip TV

Sophie Codegoni, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha risposto ad alcune domande sui social, rivelando le sue paure di futura madre. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, la gieffina Sophie Codegoni è in dolce attesa di una bambina, Celine, che nascerà nel mese di aprile. Codegoni ha risposto ad alcune domande dei suoi fan sui social, raccontando le sue paure e timori di futura neomamma.

GFVip, Sophie Codegoni diventerà mamma presto: come si sente?

Nonostante la giovane età, Sophie Codegoni ha rivelato che non vede l'ora di diventare mamma, ma la vicinanza del parto ha scatenato anche i primi duebbi e le prime paure di futura madre. Su Instagram, dove ha un vasto seguito di followers, Codegoni ha deciso di rispondere alle domande dei fan sulla gravidanza, dato che è il principale argomento di cui tutti si interessano e, infatti, i suoi seguaci le hanno chiesto come si sta preparando alla nasciata della bambina e come si sente.

La gieffina ha raccontato che con l'avvicinarsi del parto sta iniziando ad avvertire le prime insicurezze e ha deciso di confidarsi con i suoi fan, rivelando:

"Passo giornate intere a immaginare come sarà la piccola e come sarà la nostra vita insieem. Però, allo stesso tempo, con l'avvicianrsi della data, mi sta venendo un po' di ansietta e paura di non essere all'altezza. Non so come spiegarlo..."

Tra le domande più gettonate c'era anche quella su quanti chili avesso preso da quando è rimasta incinta, la solita curiosità indiscreta dei fan che non hanno potuto trattenersi dal chiedere anche questo. Tuttavia, come già una volta era successo, Sophie Codegoni non ha voluto dire il numero dei kg presi, anche perché, sebbene all'inizio non la facessero stare bene, si è poi resa conto, grazie anche all'aiuto della dottoressa che la segue, che questi chili in più non erano una tragedia e che lei ha continuato anche in questo periodo ad allenarsi e mantenersi in forma. L'ex gieffina aveva già raccontato di non avere un bel rapporto con le bilance ed era per questo che si rifiutava di lasciarsi condizionare dall'aumento del peso e impedirsi di vivere la sua più grande gioia.

