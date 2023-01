Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni si rifiuta di rispondere a una domanda dei fan sulla gravidanza

Gossip TV

L'ex gieffina Sophie Codegoni è in dolce attesa e tra le tante domande che i fan le rivolgono sui social, ce ne è una a cui si è rifiutata categoricamente di rispondere. Ecco cos'è successo.

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è in dolce attesa di una bambina dal compagno Alessandro Basciano. Sui social i fan, spesso, le chiedono notizie della gravidanza e di come sta procedendo e la vippona risponde sempre di buon grado. Ma, c'è una domanda a cui non ha voluto proprio saperne di fornire una risposta...

GFVip, Sophie Codegoni e la domanda a cui non vuole dare risposta

Recentemente, l'ex gieffina ha risposto alle domande dei fan su Instagram, cercando di soddisfare la loro curiosità sulla gravidanza in corso. In particolare, ha spiegato qual è il suo approccio alla bilancia e al peso in aumento con il procedere dei mesi. Attualmente Sophie Codegoni ha ammesso di non conoscere il suo peso attuale e di non essere interessata a scoprirlo.

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato che, spesso, i fan le rivolgono questa domanda, ma lei si rifiuta ogni volta di rispondere, proprio perché ha deciso di godersi la gravidanza senza tanti sensi di colpa. Inoltre, anche alla sua ginecologa ha chiesto di non rivelarle il suo peso attuale, nonostante per ovvi motivi venga costantemente monitorata per garantire il benessere suo e della bambina che aspetta. Su questa scelta ha dichiarato:

"Non mi va di farmi condizionare. Non sono mai stata grande amica delle bilance, non mi piace, mi condizionano. Quindi, non mi va di sapere, normalmente, quanto peso e quanto non peso. Mi guardo allo specchio e devo sentirmi bene con me stessa, a prescindere dal numero segnato sulla bilancia. Quindi, me la sto vivendo tranquillamente."

La gieffina ha rivelato di seguire comunque un'alimentazione ben bilanciata, per motivi di salute e non di peso, ma ammette anche che se ha voglia di mangiare qualcosa non previsto dal suo piano alimentare lo fa senza tanti sforzi. La sua gravidanza procede bene, ha raccontato, è alla ventunesima settimana e non vede l'ora di abbracciare la sua bambina. La coppia aveva dato l'annuncio della gravidanza pochi mesi fa, presentandosi poi a Verissimo dove avevano scoperto il sesso del futuro nascituro.

