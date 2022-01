Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni rompe il silenzio sull'ingresso di Delia Dura: "Lei proverà a..."

Gossip TV

Delia pronta a entrare al Gf Vip, la confessione di Sophie.

Delia Duran è pronta a entrare al Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. Un ingresso davvero esplosivo e super atteso visto che, nella Casa, la moglie di Alex Belli sarà costretta a confrontarsi e convivere con Soleil Sorge.

La rivelazione di Sophie Codegoni su Delia Duran

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato un post scritto da Alex in sostegno di Soleil e ha poi annunciato la partecipazione di Delia al programma. Il gesto dell'attore non è passato inosservato a Sophie Codegoni che, subito dopo la diretta, ha dichiarato: "Ma puoi passare le ore a guardare il Grande Fratello Vip? [...] Alle 20.51 Soleil piange e alle 20.53 tu già hai scritto il post? Cioè, tu dopo due minuti che Soleil piange già scrivi il post? Ma poi qual è il bisogno di scriverlo? Tanto non lo può vedere".

Proprio il comportamento di Belli ha portato la Codegoni a pensare che la Duran entrerà molto presto nella Casa del Gf Vip. Non solo. L'ex tronista sembra avere le idee molto chiare anche sulla strategia che metterà in atto la moglie dell'attore: "Visto il rapporto che Alex aveva con Soleil, loro diventano amiche oppure si scannano. E in più c’è la combo di Alessandro che gli piacciono le more".

"Delia è una bellissima donna. Aveva fatto la battuta sulla moglie, c’è questo astio con Alex… Alex viene e farà di nuovo i confronti" ha aggiunto Sophie "Delia proverà a sedurre un po’ Alessandro (che non so quello che farà), e Alex verrà dentro per ricominciare con i litigi. A prescindere da tutto, in tutte e tre le opzioni mi confermano il fatto che era tutto studiato a tavolino".

