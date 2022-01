Grande Fratello Vip, Davide Silvestri mette in guardia Katia Ricciarelli: "Non potrò più difenderti, non fare cavolate"

Gossip TV

L'avvertimento di Davide a Katia dopo l'ultima puntata del Gf Vip.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha destabilizzato tutti i concorrenti della Casa. Se in tanti si aspettavano la squalifica di Katia Ricciarelli per le gravi frasi rivolte a Lulù Selassié, Soleil Sorge, Manila Nazzaro, Valeria Marini e Davide Silvestri hanno deciso di tutelarla regalandole l'immunità.

Il confronto tra Davide Silvestri e Katia Ricciarelli

A distanza di alcune ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Davide ha cercato un confronto con Katia. Senza troppi giri di parole, il giovane attore ha avvisato la soprano chiarendo la sua posizione: se farà altri scivoloni non potrà più difenderla. "Se risuccede però non potrò più difenderti. Se dovesse riaccadere io non posso difenderti un’altra volta. Perché sarebbe andare contro il mio pensiero" ha dichiarato il ragazzo.

"Per me però sei sempre la numero uno. In ogni caso non fare cavolate, ci penso io a te sei fai altri scivoloni. Ti sto avvisando, lo anticipo adesso" ha aggiunto Silvestri mettendo in guardia la Ricciarelli "Lo faccio perché non esiste che tu esca in quella scena oscena che ha coinvolto tutti. Quindi non perderti qui dentro, al prossimo attacco vieni a sfogarti con me o Manila".

Leggi anche Ex gieffina sgancia la bomba su Alex Belli

Dopo aver ascoltato le parole di Davide, Katia ha affermato: "Io ti ringrazio tanto perché il tuo voto è stato una dimostrazione d’affetto in un momento cruciale. Hai fatto un gesto che non dimenticherò. […] La brutta scena l’hanno fatta tutti però. Da me il GF vuole la sincerità ricordatelo. Se non riceverò il rispetto cercherò però di non reagire come l’altra volta, ma comunque lo farò presente".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.