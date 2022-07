Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni derubata: ecco cosa è successo all’ex gieffina

Gossip TV

Sophie Codegoni vola in Spagna e viene derubata. Cosa è successo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip e al fidanzato Alessandro Basciano?

Brutta disavventura per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a Palma di Maiorca. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata derubata e ha raccontato l’accaduto su Instagram.

Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni perde… le scarpe!

Da quando si sono incontrati e fidanzata nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano non si sono più lasciati. La coppia ha deciso di andare subito a convivere e sembra più serena che mai, anche grazie al successo che ha avuto il lancio della loro linea di gioielli per il corpo. Sophie continua a seguire con entusiasmo i progetti di Alessandro, che nelle ultime ore ha accompagnato a Palma di Maiorca per una serata che lo vede impegnato come deejay.

Il viaggio lampo, della durata di un giorno, è stato tuttavia turbato da uno spiacevole evento. Dopo aver trascorso qualche ora in piscina, Sophie e Alessandro hanno fatto ritorno in stanza e lì l’ex gieffina si è resa conto di aver dimenticato le scarpe e la maglietta sulla sdraio. Sophie è corsa a recuperare i suoi effetti personali per poi scoprire di essere stata derubata, per giunta dell’unico paio di scarpe che aveva portato con sé per questo brevissimo viaggio in Spagna. La modella ha preso con ironia il furto, accontentandosi di indossare i tacchi vertiginosi che ha portato in valigia per la serata in discoteca.

