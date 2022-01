Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli vuota il sacco su Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan: "Ecco cosa penso"

Gossip TV

L'opinionista Sonia dice la sua su alcune concorrenti del Gf Vip.

A grande sorpresa, Nathaly Caldonazzo è stata la preferita dal pubblico. A dire la sua sulla nuova concorrente del Grande Fratello Vip è stata l'opinionista Sonia Bruganelli che, tramite una diretta Instagram, ha colto l'occasione anche per dire la sua su Miriana Trevisan e Sophie Codegoni.

La confessione di Sonia Bruganelli

Sonia ha rotto il silenzio sui social e rivelato il suo pensiero sui nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. L'opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha commentato le coppie nate nella Casa affermando: "Alessandro ha come unica possibilità di visibilità quella di farsi una storia, sennò non è pervenuto lì dentro. Sophie non ha alcuna intenzione di farsi una storia".

"Miriana? Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D'Anelli" ha aggiunto l'opinionista del Gf Vip criticando il comportamento della showgirl. Ma non è finita qua. La Bruganelli, come riporta Fanpage, ha infatti rotto il silenzio anche su Nathaly, verso la quale ha ammesso di non provare simpatia: "Con quella sua camminata che pare ce l'abbia solo lei, la mia idea di Nathaly dipende da una cosa successa che forse racconterò".

A proposito di Delia Duran, che entrerà nella Casa di Cinecittà il prossimo venerdì 14 gennaio 2022, Sonia ha confessato: "Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l'intento di Delia era quello di entrare in casa". Un ingresso, quello della compagna di Alex Belli, davvero atteso visti i trascorsi con Soleil Sorge.

