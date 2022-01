Grande Fratello Vip, Soleil Sorge crolla e rivela di voler abbandonare la Casa: "Non ce la faccio più"

Gossip TV

Soleil in crisi dopo l'ultima diretta del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge è crollata dopo la diretta del Grande Fratello Vip. La bella influencer italo-americana, che è stata battuta al televoto da Nathaly Caldonazzo, si è lasciata andare a un duro sfogo con Manila Nazzaro in cui ha rivelato di voler abbandonare la Casa.

Soleil Sorge lascia il Gf Vip? Lo sfogo dell'influencer

A grande sorpresa, Soleil non è stata la preferita dal pubblico. Un risultato che ha letteralmente spiazzato tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, compresa la diretta interessata. Subito dopo la puntata, come riporta Biccy, l'influencer si è confrontata con Manila rivelandole di voler lasciare il reality show di Alfonso Signorini.

"Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più" ha confessato la Sorge alla Nazzaro dopo la diretta del Gf Vip "Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro".

Le parole di Soleil non sono per niente piaciute a Manila, che ha cercato di tranquillizzarla e convincerla a rimanere in gioco: "Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti". Cosa deciderà di fare l'influencer? Ricordiamo che questa settimana la Sorge è al televoto con Federica Calemme e Carmen Russo.

