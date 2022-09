Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli punge una gieffina: ''Non mi piace, sembra faccia politica''

Gossip TV

Sonia Bruganelli, opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip, ammette di non apprezzare particolarmente una concorrente. Ecco di chi si tratta.

Sonia Bruganelli, opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip insieme a Orietta Berti, sta tenendo sotto controllo i Vipponi nella casa più spiata d’Italia e c’è una gieffina che proprio non la convince.

Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli fa una confessione

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha debuttato da pochi giorni ma Sonia Bruganelli, opinionista del reality show di Canale 5 insieme a Orietta Berti, ha già le idee chiare su chi potrebbe rivelarsi un concorrente interessante, e chi invece è entrato in Casa con l’intenzione di attuare una palese strategia. Sebbene i concorrenti siano reclusi a Cinecittà da poco più di una settimana, abbiamo assistito a scontri infuocati, confessioni spiazzanti e momenti di puro sconforto, come quello capitato ad Elenoire Ferruzzi scoppiata in lacrime disperata.

Sonia ha osservato con attenzione le dinamiche che si stanno formando al Gf Vip e, ospite di Casa Pipol questa sera, rivelerà qualcosa in più sulle sue prime impressioni. Bruganelli, come svelano le Anticipazioni, ha ammesso anche quali concorrenti la stanno conquistando e chi, invece, proprio non riesce a sopportare.

“Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ fuori dal coro. Mi piace anche Antonino Spinalbese perché mi convince molto il suo voler giocare in sottrazione senza per forza imporsi o voler apparire a tutti i costi. Poi mi piace molto anche George Ciupilan! È carinissimo. È un ragazzo giovane che mi trasmette una bella genuinità. Chi non mi piace? Al momento Sara Manfuso, ma è palese. Non comprendo questo suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!”.

Sonia non ha perso occasione per punzecchiare Sara Manfuso, che ha già apertamente criticato nel corso dell’ultima puntata, appoggiando Soraia Allam Ceruti durante il confronto che le due hanno avuto in diretta. Qualcosa ci dice che questa antipatia non sarà semplice da smorzare.

