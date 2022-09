Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi scoppia in lacrime disperata: la reazione di Luca Salatino (VIDEO)

Gossip TV

Elenoire Ferruzzi ha un crollo nella casa del Grande Fratello Vip, dopo il confronto in puntata con la fidanzata di Luca Salatino.

Elenoire Ferruzzi sta vivendo giorni drammatici dopo aver confessato tutto il proprio amore a Luca Salatino. Archiviate le discussioni nella casa del Grande Fratello Vip, la gieffina ha un brutto crollo e scoppia in lacrime: ecco come ha reagito l’ex tronista di Uomini e Donne quando l’ha scoperto.

Grande Fratello Vip, Elenoire Feruzzi ha un crollo in Casa

Decisamente tra le concorrenti da tenere d’occhio in questa stagione del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi ha inaugurato la sua avventura nella casa di Cinecittà con una colossale cotta. La gieffina ha confessato di sentirsi attratta da Luca Salatino, il quale invece ha varcato la porta rossa con tutta l’intenzione di dimostrare alla fidanzata Soraia Allam Ceruti di essere degno del suo amore, in attesa di vivere con lei la sua vita. Elenoire ha insistito nel dire che Luca l’ha corteggiata e illusa, a causa del fatto di essere una donna trans, suscitando l’ira dell’ex tronista di Uomini e Donne, che invece ha sempre trattato Ferruzzi senza pregiudizi, oltre che decisamente in modo educato.

Dopo giorni di discussioni furiose che hanno spaccato la casa del Gf Vip, Luca ed Elenoire hanno fatto pace poco prima della nuova puntata. Durante la diretta, Alfonso Signorini ha permesso a Soraia di incontrare Salatino per incoraggiarlo e per avere un confronto con Elenoire. La giovane di Como ha rimesso al suo posto la gieffina e le sue mire amorose, sebbene nel profondo Ferruzzi sia ancora certa di poter conquistare Luca. Nelle ultime ore, riflettendo su quanto accaduto in puntata, Elenoire ha avuto un crollo, ammettendo di esserci rimasta male per come sono passati in secondo piano i suoi sentimenti.

“Non sto bene, anche per quello che è successo ieri. Sono arrabbiata anche perché non mi sento capita e sono ferita. Io provo delle cose vere e non sono stata creduta. Per l’ennesima volta sono stata smentita. Hanno detto che io ho travisato, ma come si permettono? Appunto perché non erano cose campate in aria per me non riesco a chiudere”.

Sara Manfuso ha cercato di risollevare il morale di Elenoire, comprendendo la sua frustrazione ma ricordandole che questa storia è impossibile. Avendo saputo del crollo della gieffina, Luca è corso a consolarla e ad asciugarle le lacrime, ribadendo che sarà presente per lei come amico e che sente di essersi affezionato a lei. Come finirà questa vicenda?

